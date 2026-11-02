Bariloche: la alianza oficialista se quedó con la mayoría y los libertarios salieron terceros en las elecciones para convencionales constituyentes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el 100% de las mesas escrutadas, la lista “Estamos Haciendo Bariloche” ganó esta noche en el recuento para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal, y se quedó con la mayoría de ocho escaños . La jornada sirvió como termómetro político para la alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Walter Cortés .

Sobre un padrón habilitado de 115.415 electores distribuidos en 333 mesas, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes titulares (y sus respectivos suplentes) que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica Municipal .

Estamos Haciendo Bariloche, con la lista encabezada por Yanina Sánchez , obtuvo el 34% de los votos, seguida por la peronista Fuerza Bariloche, que postuló a Andrea Galaverna , con el 16%. Martín Govetto , cabeza de La Libertad Avanza en Bariloche, alcanzó el 12,2% de los sufragios.

“Bariloche respaldó el rumbo de la gestión y el trabajo de todos los días” , celebró Weretilneck, con la mira puesta en 2027: Bariloche es la ciudad con más electores de la provincia, con el 18% del padrón total.

La participación, de todos modos, fue baja: anoche no llegó al 52% sobre los 115.415 electores habilitados y distribuidos en 333 mesas, que utilizaron el sistema de boleta única de papel para elegir entre 13 listas.

La Carta Orgánica Municipal es la constitución fundamental de la ciudad. A 20 años de su última modificación , este texto establece las normas que organizan el funcionamiento político, institucional, administrativo y tributario de Bariloche.

Entre sus competencias generales, la Carta Orgánica define la estructura del gobierno local, las atribuciones del intendente y del Concejo Deliberante, los mecanismos de participación cívica y la preservación ambiental de recursos estratégicos como el Cerro Catedral , las costas del lago y las áreas protegidas. Los 15 convencionales constituyentes electos serán los encargados de reescribir y actualizar estas reglas esenciales para el desarrollo barilochense .

Los principales planteos para reformar la Carta Orgánica abordan desde la agilización de la gestión local hasta cambios estructurales en participación cívica, medio ambiente y servicios públicos. Cortés remarcó la necesidad de contar con una Carta Orgánica dinámica y con menos trabas burocráticas . Su enfoque prioritario radica en otorgar herramientas normativas para acelerar la ejecución de obra pública en la ciudad.

Otras fuerzas como FIT y PAVE propusieron pasar a un esquema con rasgos más parlamentarios, limitando el poder del Ejecutivo mediante la eliminación del derecho a veto del intendente . También se propuso fijar los salarios de funcionarios, concejales e intendente al nivel de un haber docente y aplicar la revocabilidad de mandatos ante incumplimientos.

Más allá de la discusión normativa, los comicios en el distrito electoral más numeroso de Río Negro adquirieron un fuerte impacto político provincial . La elección significó la prueba de fuego para la alianza electoral Estamos Haciendo Bariloche, conformada entre el Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente Cortés y Juntos Somos Río Negro (JSRN), espacio liderado por el gobernador Weretilneck.

Ambos líderes buscaron medir fuerzas y afianzar la gobernabilidad en el municipio, como un ensayo de cara a la proyección de los comicios provinciales y municipales previstos para 2027. Al emitir su voto al mediodía, Cortés enfatizó: “Es fundamental que el voto que emita la gente sea para que esta ciudad crezca. La responsabilidad cívica de sostener los gobiernos y la democracia es cuando todos acudimos a las urnas. Después no hay que quejarse ”.

Sobre la proyección del resultado y la normativa local, agregó: “Acá se juegan otras cosas también. Esto es un test. Los próximos intendentes van a necesitar de una Carta Orgánica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo”. Y respecto a su alianza con el gobernador Weretilneck, aclaró: “Hasta hoy tenemos una alianza, después veremos”.

Por su parte, Govetto, primer candidato por La Libertad Avanza , afirmó durante la jornada electoral: “Estamos acá para acompañar este proceso, esperamos que se acerque la mayor cantidad de gente a votar. Estamos muy conformes con la campaña que hicimos”. Y Sánchez (asesora letrada de la municipalidad y cabeza de lista de Estamos Haciendo Bariloche) destacó el valor del comicio al señalar que en las urnas “de alguna manera se va a evaluar la gestión que estamos haciendo” .

Fuente: La Nación