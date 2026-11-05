Qué dice la última encuesta que le llegó a Milei: la hizo el consultor que le anticipó su triunfo en 2023

Cuando muchos consultores dudaban de las chances reales de Javier Milei de llegar a la presidencia, Federico Aurelio tuvo una breve charla con su hermana Karina. Faltaba poco para la votación y el analista le dijo que había detectado una oleada violeta que podía desembocar en una victoria.

Aquel pronóstico, verbal, informal, fue muy valorado entonces por la actual secretaria de la Presidencia y se generó un vínculo y un respeto con el director de Aresco que sigue hasta hoy. Clarín accedió justamente al último estudio nacional de la firma, que circula en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, y tiene datos muy interesantes de la coyuntura política y económica .

Es el relevamiento nacional de octubre, en el que Aresco abona la hipótesis más escuchada entre los encuestadores : tras la fuerte caída en los números del Gobierno desde fines del año pasado hasta marzo 2026, el escenario se estabilizó. La gran discusión , que casi ningún analista se atreve a dar por cerrada, es si con esto le alcanza al Presidente para reelegir .

En una entrevista con Clarín , a mediados de agosto, Aurelio advertía que "Milei ganó por la economía y la elección se va a definir por la economía" . Para el consultor, incluso, con algunos ajustes y mejoras que se sientan en el bolsillo de la gente no era descabellado pensar en un triunfo en primera vuelta.

En este último informe de Aresco no aparecen los datos electorales, pero, según dijeron en Casa Rosada, el escenario no habría cambiado demasiado, con los libertarios unos puntos arriba del peronismo , sin la ventaja necesaria para evitar un balotaje.

En el primer cuadro del estudio de octubre se evalúa la gestión del Presidente. Se presentan los resultados de dos maneras y en ambas Milei queda con balance en contra .

1) Primero, se agrupa a los que califican la gestión como "muy buena" + "buena" vs. los que eligen las variantes "mala" + "muy mala" : ganan estos últimos por un - 43,9% a + 27,6% . En el medio se agrupa el "regular positivo" + "regular negativo" , que suman 25,8% . Completa 2,7% de "no sabe / no contesta" .

2) Luego, el regular se divide hacia los polos y la mirada positiva general sube a + 41%, mientras que la negativa trepa al - 56,3%. En diciembre 2025, pico de apoyo al Gobierno, la relación era + 52,9% vs. - 46,7%. Se dio vuelta.

Aurelio después presenta un análisis interesante sobre las razones del apoyo a Milei. Los encuestados destacan cuatro cosas:

1) La baja de la inflación como pilar . Casi la mitad funda su aprobación en la economía: inflación, estabilidad y déficit cero. Se nombra sin argumentar, como un consenso instalado, y en clave comparativa: "Ha evitado que el dólar suba". Riesgo país e inversiones casi no aparecen.

2) Un líder que "cumple lo que promete" . Coherencia, carácter y sinceridad lo distinguen de la política tradicional ("dice las cosas como son"). El costo presente se acepta como parte del proceso ("aunque ahora nos cueste todo más") y la esperanza ubica los frutos en el futuro.

Evaluación de gestión y principales preocupaciones

En base a un sondeo nacional de octubre

Fuente: Aresco Infografía: Clarín

3) Una ruptura moral con el pasado . Se celebra haber sacado "70 años de choreo" y a los "ñoquis del Estado". Corrupción y planes sociales se asocian al kirchnerismo, y el ajuste se lee como un acto de justicia más que de eficiencia. El antikirchnerismo es motivo en sí mismo.

4) Un respaldo en bloque, con núcleo doctrinario . Parte del apoyo es global y afectivo ("hace bien las cosas"), sin medidas concretas. Un grupo más militante abraza más la batalla cultural "contra el socialismo", la libertad como identidad y una cultura del trabajo que se siente reconocida.

Aurelio , además, divide al 41% de apoyo a la gestión en dos : por un lado, está el núcleo duro del 25% (quienes van a acompañar a Milei hasta el final del mandato); más un núcleo blando del 16% , que hoy lo sigue, pero supedita la continuidad de su apoyo a que las cosas mejoren.

La otra parte del estudio de Aresco se mete con la economía: la nacional y la personal, en el presente y en el futuro. Todos los balances también le dan negativo al Gobierno.

¿Cómo evalúa la situación económica nacional? Positiva 30%, Negativa 68% y No sabe / No contesta 2%.

¿Cómo evalúa su situación económica personal? Positiva 35%, Negativa 61,5% y No sabe / No contesta 3,5%.

Situación económica actual y expectativas

En base a un sondeo nacional de octubre

Fuente: Aresco Infografía: Clarín

¿Qué expectativas tiene con la economía nacional? Favorables 35%, Desfavorables 57% y No sabe / No contesta 8%.

¿Qué expectativas tiene con su economía personal? Favorables 40%, Desfavorables 50% y No sabe / No contesta 10%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín