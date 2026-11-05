Pidieron el procesamiento de Ariel Vallejo, el financista vinculado a “Chiqui” Tapia, por lavado de dinero y asociación ilícita

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona pidió este jueves que el financista Ariel Vallejo sea procesado por los delitos de lavado de dinero y como jefe de una asociación ilícita por las maniobras ilegales con su empresa "Sur Finanzas", ligada al mundo del fútbol y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la fiscal también solicitó que el procesamiento de Vallejo sea dictado con prisión preventiva, por lo que debe continuar detenido. También requirió el procesamiento de otras 14 personas de Sur Finanzas, entre ellas Graciela Vallejo , la madre del financista. Y de seis empresas que participaron de la maniobra, entre ellas Sur Finanzas Group.

El planteo fue hecho ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte .

"Maximiliano Ariel Vallejo construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita", describió la fiscal en su dictamen.

Incardona pidió el procesamiento de Vallejo por 15 hechos de lavado de dinero, evasión tributaria simple y evasión tributaria agravada. También por apropiación indebida de recursos de la seguridad social y lo consideró jefe de una asociación ilícita.

"La operatoria que aquí se describe se persigue penalmente bajo la figura de lavado de activos, de la que Maximiliano Ariel Vallejo hizo una práctica habitual, ejecutada por medio de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, con la intervención de las sociedades del grupo y en su nombre y beneficio", explicó la fiscal en otro tramo de su dictamen.

El pedido de procesamiento no está vinculado a los hechos que se investigan por el vínculo de Vallejo con el fútbol. La financiera fue sponsor de varios clubes de primera división y del ascenso del fútbol argentino. Su nombre aparecía en la camiseta de varios de ellos. Pero también fue prestamista de entidades deportivas. Y lo más destacado es que el torneo de la Liga Profesional llevó durante varias ediciones el nombre "Sur Finanzas".

En la causa, la justicia allanó 18 clubes, las sedes de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol. "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", decía Ariel Vallejo en 2023.

Vallejo fue detenido hace dos semanas por orden del juez Rodríguez Ponte porque violó las condiciones que la justicia le impuso para transitar la causa penal en libertad. Por ejemplo, presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal e informar si cambiaba de domicilio.

"Las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia, sino incumplimientos de obligaciones expresamente establecidas como condiciones para que el imputado permaneciera en libertad", sostuvo el juez cuando rechazó el pedido de excarcelación de la defensa del financista o una prisión domiciliaria.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín