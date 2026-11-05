Con acusaciones cruzadas, se trabó la transferencia del Canal de la Ciudad, mientras el Gobierno porteño avanza con la preadjudicación de sus dos radios

El Gobierno porteño avanzó con la concesión del gerenciamiento de sus dos radios públicas, pero mantiene trabada la transferencia del Canal de la Ciudad a Cale Group, la empresa de Augusto Marini, dueño de los canales de streaming Blender y Carajo.

La Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó preadjudicar La Once Diez (AM 1110) y La 2x4 (FM 92.7) a una unión transitoria de empresas integrada por Green Umbrella Producciones y JR Comunicaciones, por un plazo de cinco años.

La situación del canal de televisión, en cambio, abrió un conflicto entre la administración de Jorge Macri y la empresa que ganó la licitación en septiembre, que provocó la postergación de la firma del contrato de transferencia y la toma de control del Canal de la Ciudad por parte de Cale Group.

Fuentes del Gobierno porteño dijeron a Clarín que el conflicto surgió porque Cale Group no quiere firmar el contrato ni realizar el depósito previsto en el pliego de la licitación para que se haga cargo del canal; mientras que desde la empresa aseguraron que no están dispuestos a asumir ese compromiso hasta tanto la Ciudad les garantice que cumplirá con las condiciones establecidas en el pliego, "sin empleados en el canal".

Cale Group ganó la licitación para hacerse cargo del gerenciamiento del Canal de la Ciudad durante cinco años, con un canon mensual de $50 millones. En agosto pasado el Gobierno porteño adjudicó el canal a la empresa de Augusto Marini, ya que el proyecto liderado por Liliana Parodi era más sólida y su oferta económica superaba ampliamente a la de Argentinos Media, que había propuesto $15 millones mensuales. La transferencia estaba prevista para fines de octubre, pero el cambio de operador todavía no se concretó.

Desde la empresa de Marini sostienen que el pliego establece que el canal debe entregarse sin personal y que el Gobierno porteño no garantiza que esa condición se cumpla. "Eso no lo puede cumplir el Gobierno porteño", sostuvo una fuente cercana a Cale Group, que aseguró que la compañía no está dispuesta a firmar ni a realizar el depósito hasta que la Ciudad garantice la entrega sin empleados.

La respuesta oficial fue tajante. Ante la consulta por ese planteo, una fuente cercana al Gobierno porteño calificó de "falsa" la postura de Cale Group , ya que dijo que el canal "se entrega sin empleados".

El Canal de la Ciudad tiene 150 trabajadores y Marini no quiere volver a atravesar una situación como la que enfrentó meses atrás en Blender, cuando despidió a Tomás Rebord y a otros diez empleados . Aquellos despidos generaron duros cuestionamientos contra Marini. En Cale Group temen que un conflicto similar se reproduzca en el canal porteño, con una estructura de personal mucho más numerosa.

Tal como adelantó Clarín , la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó preadjudicar el gerenciamiento de la AM Once Diez y la FM La 2x4 a la unión transitoria de empresas formada por Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL . La propuesta contempla un canon mensual de $2,5 millones por cada emisora y un plazo de concesión de cinco años . La decisión todavía debe completar las instancias administrativas para convertirse en una adjudicación definitiva.

El acta de preadjudicación evaluó tres propuestas. La unión de Green Umbrella y JR Comunicaciones obtuvo 47 puntos , por encima del mínimo de 27 exigido en el pliego. La comisión destacó que presentó un plan de inversión con el detalle de los fondos y sus fuentes de financiamiento, además de equipamiento tecnológico y una propuesta para los estudios y las locaciones.

Sin embargo, también hizo algunas observaciones . Señaló que el plan de programación no detalló las transmisiones durante la madrugada y hasta las 6 de la mañana en la radio AM La Once Diez, así como hasta las 7 de la mañana en la FM La 2x4. Además, cuestionó que la propuesta no incluyera los currículums del personal previsto para trabajar en las emisoras.

Las otras dos ofertas fueron descartadas. La de Rodolfo Héctor Herrera , que propuso un canon mensual de $1,6 millones para la AM y de $2,5 millones para la FM, fue rechazada porque comprometió una inversión de $95 millones sin acreditar su capacidad patrimonial ni las fuentes de financiamiento. Por su parte, Kligger no presentó la documentación requerida ni la garantía de mantenimiento de oferta, por lo que su propuesta fue declarada inadmisible.

La Comisión de Evaluación justificó la elección de un mismo operador para las dos radios públicas porteñas porque permitirá "una gestión unificada de las emisoras , la optimización de los recursos técnicos y humanos afectados a la prestación, y la coordinación integral de la programación".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín