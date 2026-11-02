Premios ADEPA 2026: Clarín recibió 16 distinciones

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) anunció este lunes los ganadores de la 37 edición de su certamen anual “Premios ADEPA al Periodismo” , en la que Clarín recibió 16 distinciones.

Este medio obtuvo reconocimientos por sus trabajos periodísticos en Ecología, Educación, Cultura e Historia, Economía, Derechos Humanos, Periodismo Científico, Periodismo Audiovisual, Niñez y Adolescencia, Solidaridad Social, Artes y espectáculos, Fotografía, Cobertura Multimedia y la Cobertura del Mundial 2026

La ceremonia de premiación será el martes 15 de diciembre, a las 11 horas, en el auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina, ten tanto aún no se confirmó la fecha de la entrega de premios de la categoría Periodismo Judicial.

Irene Hartmann obtuvo el primer premio en la categoría Economía. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba) por su trabajo Paradoja de la salud en Argentina: invierte como un país rico pero llega poca innovación al sistema público y también el segundo premio en la categoría Periodismo Científico. Premio ADEPA por Hallazgo clave de científicos argentinos: por que hay células que se vuelven aliadas del cáncer .

En la categoría Educación. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación , Ricardo Braginski recibió el primer premio por su nota Tras lograr un “milagro educativo”, Brasil ahora busca exportar su receta de alfabetización a la región y también una tercera mención en Periodismo Científico por Creían haber encontrado el sitio más antiguo habitado de América, pero un nuevo estudio lo desmiente .

María Florencia Miozzo ganó el segundo premio en la categoría Derechos Humanos. Premio ADEPA/Diario Río Negro (Gral. Roca) por su trabajo Por qué eligen morir: las historias de dos uruguayos que pedirán la eutanasia .

También obtuvo un segundo premio Silvia Gómez por el especial Los "flatiron" porteños: los edificios finitos de la Ciudad de Buenos Aires , en la categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. Premio ADEPA/Infobae .

Además obtuvieron un primer premio Ignacio Sala en la categoría Cultura e Historia. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero) por El día en que al Senado Borges le importó un “quórum”: crónica de la sesión que le dio la espalda al escritor y Martín Ezequiel Farina en la categoría Ecología y Medio Ambiente. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca) por Cambio climático en la Argentina: lo que ya está pasando mientras crece el negacionismo global .

En la categoría Fotografía. Premio ADEPA , el fotógrafo Maxi Failla obtuvo el segundo premio por Tapia habló sobre la Finalissima: “España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”. En la misma categ oría, Eugenia Neme obtuvo la primera mención por Patagonia en llamas: La tragedia ambiental que se puede volver a repetir pronto.

Jazmín Bazán ganó el segundo premio en la categoría Niñez y Adolescencia por Ludopatía adolescente y una primera mención por Adopción de chicos grandes: cómo construir una familia cuando la historia no empieza de cero en la categoría en Solidaridad Social. Premio ADEPA/La Nación .

En tanto, Maximiliano Uria ganó el segundo premio por La Scaloneta lo hizo otra vez: contra Inglaterra se recibió como el mejor equipo de la historia del deporte argentino... ¡y va por la cuarta! , en la categoría especial que se instauró este año: Cobertura periodística del Mundial de Fútbol 2026. Premio ADEPA.

Respecto de las otras menciones, Fabiana Scherer fue reconocida en la categoría Cultura e Historia. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero) por ¿Copiar o transformar? La discusión sobre plagio y apropiación que sacude al arte contemporáneo .

En la categoría Periodismo Judicial. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de La Nación , Natalia Iocco obtuvo una segunda mención por su entrevista Habla el hijo del médico acusado falsamente de abuso: “Mi mamá va a seguir todo a muerte, no puede reconocer un error” .

En Artes y Espectáculos Premio ADEPA/La Gaceta (Tucumán) , Marcela Mazzei obtuvo una tercera mención por Matías Duville. Paisajes mentales del apocalipsis .

Categoría Libertad de Prensa. Premio ADEPA/Clarín

- Primer premio: Silvina Heguy (Anfibia). Trabajo: Apenas periodistas

Categoría Solidaridad Social. Premio ADEPA/La Nación

- Primer premio: Micaela Urdinez (La Nación). Trabajo: El paraíso de la desidia. En Santa Victoria Este, Salta, los niños pelean contra el hambre y la deshidratación

- Segundo premio: Alejandro Horvat (La Nación). Trabajo: “Los chicos no llegan al hospital”: la silenciosa red que sale a buscar y asistir pacientes con una enfermedad en aumento

- Primera mención: Jazmín Bazán (Clarín). Trabajo: Adopción de chicos grandes: cómo construir una familia cuando la historia no empieza de cero

Categoría Periodismo Político. Premio ADEPA

- Primer premio: Edgardo Litvinoff (Equipo de Ruido). Trabajo: 6 de cada 10 jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local

- Segundo premio: Martín Rodolfo Rodriguez Yebra (La Nación). Trabajo: Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei

- Primera mención: Delfina Celichini (La Nación). Trabajo: Política desde el púlpito | Cómo es la alianza de Milei con el mundo evangélico, clave para el armado territorial de LLA

- Segunda mención: Rosario Marina (Chequeado). Trabajo: Fundación Faro: una investigación sobre el think tank libertario que más pauta electoral puso en 2025 y que no declara el origen de sus fondos

- Tercera mención: Claudia Bonato (Rosario3.com). Trabajo: Voto joven 2025: los electores de 16 y 17 años superaron en asistencia al promedio general en Santa Fe

Categoría Derechos Humanos. Premio ADEPA/Diario Río Negro (Gral. Roca)

- Primer premio: Natalia Arenas (Anfibia). Trabajo: Reaparecidos

- Segundo premio: María Florencia Miozzo (Clarín)

Trabajo: Por qué eligen morir: las historias de dos uruguayos que pedirán la eutanasia

- Mención especial: Mila Kobryn y Matías Loja (Diario La Capital - de Rosario). Trabajo: Familiares de genocidas: de las viejas fotos familiares a las marchas por la memoria.

Categoría Ecología y Medio Ambiente. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca)

- Primer premio: Martín Ezequiel Farina (Revista Viva-Clarín). Trabajo: Cambio climático en la Argentina: lo que ya está pasando mientras crece el negacionismo global

- Segundo premio: Álvaro Medina (La Gaceta). Trabajo: Arranca la temporada de fuegos y, según diversos estudios, la atmósfera de Tucumán es la más contaminada de la región

- Primera mención: Redacción: Matías Avramow - Edición periodística: Florencia Fernández Blanco - Ilustraciones: Candela Heredia y Valentina Ravera, (La Nación). Trabajo: ¿Tropicalización de Buenos Aires? Las especies menos pensadas que llegan a las zonas urbanas por las altas temperaturas

- Segunda mención especial: Fernando Colautti (La Voz del Interior). Trabajo: En los últimos 40 años, Argentina perdió 10,5 millones de hectáreas de bosque nativo en 40 años y Córdoba, casi un millón.

- Tercera mención especial: Lara Guerrero (El Diario AR). Trabajo: Respirar en Vaca Muerta: la contaminación del aire en el corazón del petróleo y el gas

Categoría Caricaturas e Ilustraciones. Premio ADEPA

- Primer premio: Juan Colombato (La Nación). Trabajo: Sarkozy condenado en Francia

- Segundo premio: Eric Zampieri (La Voz del Interior). Trabajo: Riesgo país y nivel de actividad, los dos objetivos más esquivos

- Primera mención: Jorge Mariano Ruszaj y Pablo Icardi (MDZ online). Trabajo: Un estadista vulgar y las tres claves de la relación entre Milei y Cornejo.

- Primer premio: Rodrigo Abd (The Associated Press). Trabajo: Los jubilados argentinos se mantienen activos, luchan por sobrevivir y protestan contra los recortes de Milei.

- Segundo premio: Maxi Failla (Clarín). Trabajo: Tapia habló sobre la Finalissima: “España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”

- Primera mención: Eugenia Neme (Clarín). Trabajo: Patagonia en llamas: La tragedia ambiental que se puede volver a repetir pronto

- Segunda mención: Nicolás Ezequiel Suarez (La Nación). Trabajo: Vivir del basural

Categoría Información General. Premio ADEPA

- Primer premio: Diego Cabot (La Nación). Trabajo: Campos minados Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que ponen en riesgo a miles de argentinos

- Segundo premio: María Ayuso (La Nación). Trabajo: Anorexia en varones: el mandato que llevó a Nacho al borde de la muerte y enferma a miles de jóvenes

Categoría Artes y Espectáculos. Premio ADEPA/La Gaceta (Tucumán)

- Primer premio: Constanza Bertolini (La Nación). Trabajo: Bocca-Rosetti: resbalones, borracheras y una consagración épica a 40 años del oro en Moscú

- Segundo premio: Valentino Vitolla y Dylan Resnik (Página/12). Trabajo: De la cultura del agite a la cultura del algoritmo: el rock suda likes

- Primera mención: María Paula Zacharias (La Nación). Trabajo: La Chola Poblete tuvo que retirar de exposición una obra que reedita un eterno dilema del arte: ¿es cita o copia?

- Segunda mención: Humphrey Inzillo (Rolling Stone). Trabajo: Charly García en la tapa de Rolling Stone: “Me emocionó escuchar la voz de Sting en mi canción”.

- Tercera mención: Marcela Mazzei (Clarín). Trabajo: Matías Duville: paisajes mentales del Apocalipsis

Categoría Abogacía Argentina. Premio ADEPA/Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

- Primer premio: Jorge C. Resqui Pizarro (Abogados.com.ar). Trabajo: Adecuación de los conjuntos inmobiliarios y las obligaciones de sus administradores en la Provincia de Buenos Aires

- Segundo premio: María Josefina Lanzi (La Nación). Trabajo: Abogados especialistas explican: ¿quién es el dueño legal de los textos, fotos y audios que genera la IA?

- Primera mención: Alberto Biglieri (BAE Negocios). Trabajo: La incoherencia superada por la ignorancia

- Segunda mención: Basi Velázquez (Diario El Ancasti). Trabajo: Datos, no impulsos

- Tercera mención: Luciano Roman (La Nación). Trabajo: En la justicia laboral y de familia, indefensos y librados a la buena de Dios

Categoría Educación. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación

- Primer premio: Ricardo Braginski (de Clarín). Trabajo: Tras lograr un “milagro educativo”, Brasil ahora busca exportar su receta de alfabetización a la región

- Segundo premio: Paula Soler (La Nación). Trabajo: ¿Por qué faltan a la escuela los adolescentes? Identifican los principales motivos según el lugar donde viven los estudiantes

- Mención especial: Analía Doña Carvajal (Diario UNO Mendoza). Trabajo: Celular, dependencia y frustración: el pacto entre padres que expuso una crisis silenciosa

Categoría Cultura e Historia. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero)

- Primer premio: Ignacio Sala (Clarín). Trabajo: El día en que al Senado Borges le importó un “quórum”: crónica de la sesión que le dio la espalda al escritor

- Segundo premio: Claudia Piñeiro (Cenital). Trabajo: Del insulto como irrupción al insulto como sistema

- Primera mención: Fabiana Scherer (Clarín). Trabajo: ¿Copiar o transformar? La discusión sobre plagio y apropiación que sacude al arte contemporáneo

Categoría Economía. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba)

- Primer premio: Irene Cecilia Hartmann (Clarín). Trabajo: Paradoja de la salud en Argentina: invierte como un país rico pero llega poca innovación al sistema público

- Segundo premio: Guido Zack (Cenital). Trabajo: BAxit: la reforma tributaria puede poner en jaque la unidad nacional

- Mención especial: Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen (La Nación). Trabajo: Los nuevos dueños de la caja. Quiénes ganan en el Estado de Milei

Categoría Deporte. Premio ADEPA/Diario Huarpe (San Juan)

- Primer premio: Martín Macchiavello (Diario Deportivo Olé). Trabajo: Informe Malvinas: cómo se juega al fútbol en las Islas y, exclusivo con Olé, qué piensa el DT de su selección sobre un virtual amistoso ante Argentina

- Segundo premio: Sebastián Torok (La Nación). Trabajo: “Las apuestas son como la droga”: el caso cero del flagelo que infecta al fútbol argentino.

- Mención especial: Daniela Lucía Lichinizer (TN.com.ar). Trabajo: Cómo es ser desempleado en el fútbol: frustraciones, sueños y la realidad desconocida de los que buscan club

Categoría Periodismo Judicial. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de La Nación

- Primer premio: Camila Dolabjian (La Nación). Trabajo: Condena confirmada. Las tres toneladas de pruebas que sellaron la suerte de Cristina

- Segundo premio: Fernando René Colautti (La Voz del Interior). Trabajo: Explosiones, tragedia y corrupción: la trama, a 30 años de las explosiones en Río Tercero

- Primera mención: Basi Velázquez de (Diario El Ancasti). Trabajo: Acusados de la Tragedia de la Alcaidía fueron sobreseídos

- Segunda mención: Natalia Iocco (Clarín). Trabajo: Habla el hijo del médico acusado falsamente de abuso: “Mi mamá va a seguir todo a muerte, no puede reconocer un error”

Categoría Periodismo Científico. Premio ADEPA

- Primer premio: Victoria Vera Ziccardi (La Nación). Trabajo: Esta es la habilidad que la Inteligencia Artificial nunca podrá copiar.

- Segundo premio: Irene Cecilia Hartmann (Clarín). Trabajo: Hallazgo clave de científicos argentinos: por que hay células que se vuelven aliadas del cáncer.

- Primera mención: Alejandro Horvat (La Nación). Trabajo: Hace un siglo el cáncer se combatía principalmente con cirugías mutilantes, hoy el panorama es muy distinto.

- Segunda mención: Nadia Soledad Luna (Anfibia). Trabajo: Vuelta por el Universo. Volvimos a la Luna

- Tercera mención: Ricardo Braginski (Clarín). Trabajo: Creían haber encontrado el sitio más antiguo habitado de América, pero un nuevo estudio lo desmiente.

Categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. Premio ADEPA/Infobae

- Primer premio: Diana Agustina Fernández y Alejandra Bliffeld Investigación y texto: Diana Agustina Fernández. Edición visual: Alejandra Bliffeld junto a Giselle Ferro, Valentina Ravera y Diana Fernández. Programación: María José Abad. Archivo: Juan Trenado. Edición periodística: Martín Rodríguez Yebra y Nicolás Cassese de La Nación. Trabajo: Dictadura, día cero

- Segundo premio: Silvia Gómez (Clarín). Trabajo: Los "flatiron" porteños: los edificios finitos de la Ciudad de Buenos Aires.

- Primera mención: Diego Cabot (texto), Florencia Abd y Alejandro Bogado de La Nación. Trabajo: A 30 años. Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción

- Segunda mención: Federico Rozenbaum, Gastón Pestarino, Hernán Claus y Joaquín Zabala (Olé). Trabajo: Biografías del Mundial

Categoría Periodismo de Investigación. Premio ADEPA/Editorial Perfil

- Primer premio: Jaime Meza (Diario El Libertador de Corrientes). Trabajo: Del hambre al “negocio”: cómo el abigeato se convirtió en una “industria criminal”

- Segundo premio: Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon (La Nación). Trabajo: Desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en EE.UU. se desviaron al menos US$42 millones a sociedades fantasma.

- Mención especial: Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae). Trabajo: Caso $LIBRA: viaje al laberinto del teléfono de Mauricio Novelli

Categoría Innovación digital y Sustentabilidad. Premio ADEPA/Google News Initiative

Categoría Periodismo Universitario. Premio ADEPA

– Primer premio: Camila Fraga, Tiago Früm y Thiago Fernández, de UADE Trabajo: Cien metros de humo

– Segundo premio: Maria Victoria Audagna de UCA. Trabajo: La última etapa: entre el olvido y los cuidados

– Primera mención: Noelia Gabriela Carballal de Universidad de Belgrano. Trabajo: Son analistas económicos y políticos y visitan en Olivos al presidente del que luego opinan en medios

– Segunda mención especial: Mariano Perez, Daniela Mavarez y Gema Casas (Universidad Maimónides). Trabajo: El Álbum de Messi

– Tercera mención especial: Constanza Pistone, Amelia Ríos, Maximiliano Alejo, Gonzalo Aguilar, Benjamín Flores, Felipe Rodenas, Mateo Aleu, Mateo Vacca y Tomás Luzzi (UCA). Trabajo: Fracking en Argentina: cómo la extracción de arena para Vaca Muerta contamina Entre Ríos sin control estatal

Categoría Niñez y Adolescencia. Premio ADEPA

– Primer premio: Micaela Urdinez (La Nación). Trabajo: Sobrevivir a todo

– Segundo premio: Jazmín Bazán (Clarín). Trabajo: Ludopatía adolescente

-Primera mención: Santiago Estrugamou y Facundo Rodríguez (Qué pasa Salta). Trabajo: El puente de la solución

Segunda mención: Paula Soler (La Nación). Trabajo: Vivir del basural

– Tercera mención: Álvaro Medina (La Gaceta). Trabajo: Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño.

Categoría Política Internacional. Premio ADEPA

– Primer premio: Elisabetta Piqué (La Nación). Trabajo: Terror en las calles de Beirut, una ciudad partida donde los ataques israelíes no dan tregua

– Segundo premio: Gonzalo Bañez (TodoNoticias). Trabajo: Morir en guerra ajena: la historia de los argentinos que combaten en Ucrania

– Primera mención: Carlos Belloni (El Tribuno de Salta). Trabajo: Cómo China avanza sobre las nuevas fronteras del siglo XXI

Categoría especial: Cobertura periodística del Mundial de Fútbol 2026. Premio ADEPA

– Primer premio: Leandro Contento (La Nación). Trabajo: La historia detrás del video viral: el fotógrafo mexicano al que el Dibu le pidió la cámara y ahora guarda una reliquia de 6000 dólares

– Segundo premio: Maximiliano Uria (Clarín). Trabajo: La Scaloneta lo hizo otra vez: contra Inglaterra se recibió como el mejor equipo de la historia del deporte argentino... ¡y va por la cuarta!

– Mención especial: Juan Trenado y equipo de Pablo Loscri (La Nación). Trabajo: "¡A PENALES! La regla no escrita de las definiciones en los mundiales que Argentina domina como nadie"

Fuente: Clarín