Vacaciones con amigos y su primer vuelo en ala delta: quién era el joven argentino que murió tras chocar contra un muro en Río de Janeiro

La noticia conmocionó a todo Puerto Deseado , la ciudad santacruceña de donde era oriundo Adrián Guillermo Arismendi , el joven argentino de 26 años que murió este lunes tras chocar contra un muro mientras intentaba aterrizar con un ala delta en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente se produjo cuando ambos intentaban aterrizar, pero al no poder lograrlo, chocaron contra un paredón.

Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor brasileño de 45 años que acompañaba al turista argentino, también murió, después de haber despegado desde la rampa de Pedra Bonita, en el Parque Nacional da Tijuca.

Tras el impacto, agentes del cuerpo de bomberos locales acudieron de urgencia a la escena para asistir a los ocupantes y trasladarlos al Hospital Municipal Miguel Couto, donde confirmaron la muerte de ambos.

Arismendi había llegado el domingo a Río de Janeiro con un grupo de amigos para pasar unos días de vacaciones y eligió realizar una de las típicas actividades aéreas de la ciudad, en medio de un paisaje único entre morros, playas y mar.

Durante la fase final de aproximación hacia la costa, la estructura de la nave presentó fallas. Testigos informaron que la nave redujo su altura por debajo de la trayectoria regular, lo que provocó el choque violento contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la arena en la playa de São Conrado.

El joven argentino realizaba su primer vuelo en esta modalidad de ala delta.

Las autoridades tratan de dilucidar si el accidente se trató de una falla humana, un factor climático imprevisto o un desperfecto en la estructura del ala delta.

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho , precisó ante las autoridades que el instructor Rodrigues dos Santos se desempeñaba como piloto del club desde hacía aproximadamente diez años y había asumido cerca de un año antes, luego de completar todas las etapas de formación exigidas.

El caso fue registrado en la Comisaría Decimoquinta y está siendo investigado por la Policía Civil.

El ala delta será sometida a un peritaje y los vuelos fueron suspendidos tras el accidente.

Fuente: Clarín