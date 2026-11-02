Pity Álvarez declaró por primera vez en el juicio en su contra por el asesinato de un hombre en Lugano: “No era yo, me transformé”

Cristian “Pity” Álvarez declaró por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, el vecino de Villa Lugano asesinado en el barrio Samoré en julio de 2018. “No era yo, me transformé” , dijo ante el Tribunal este lunes y habló durante tres horas.

Antes de reconstruir lo que ocurrió el día del homicidio, el músico explicó que necesitaba contar una serie de episodios previos para contextualizar su relato. En ese sentido, recordó un conflicto que había tenido con una vecina, María, semanas antes del asesinato.

Ante el tribunal, contó: “Mi vecina, Mari, como le decíamos, me dijeron que murió pero no lo sé. Era una señora que vendía drogas en el barrio Rivadavia y luego al lado mío”. Después, describió un episodio en el que la mujer fue hasta su casa para pedirle drogas.

“Viene la vecina y golpea la puerta. Me pidió sustancias. Le dije que no tenía” , recordó. Según su declaración, la mujer reaccionó de manera violenta: “Me tiró alcohol por abajo de la puerta y me tiró un fósforo. Un poco entró dentro de mi casa, pero tenía un secador que no dejaba entrar los fluidos de afuera”.

El cantante dijo que salió de su casa para hablar con ella y que la mujer le manifestó que quería conversar. También explicó que decidió contar ese episodio para que el tribunal comprendiera el contexto en el que vivía. “Me sacaron de mi casa en silla de ruedas. Cuento esto para que entiendan el contexto”, señaló.

Luego retomó el relato sobre el día del asesinato y explicó que había decidido ir a una villa junto a Díaz. Según dijo, Díaz trabajaba ocasionalmente como remisero, aunque no pertenecía a ninguna agencia. “No estaba en una remisería, estaba como freelance. Le dije si me llevaba, me dice que sí” , contó.

Álvarez explicó que llevaba una mochila con dinero y equipos electrónicos que utilizaba para grabar en la calle. Antes de emprender el viaje, le preguntó a Díaz si estaba seguro de llevarlo hasta allí. “Me muestra en su cintura una pistola y le dije ‘vamos’” , recordó.

Una vez en el lugar, le pidió que lo esperara mientras hacía una tarea. Minutos después, cuando regresó, Díaz ya no estaba: “No tardé más de cinco minutos, creo, pero no sé si estoy en lo cierto. Pude haber tardado cinco, siete o cuatro. Cuando salí, ya no estaba. Me dejó tirado ”.

En ese sentido, señaló que se fue caminando hasta el barrio y al llegar se encontró con un grupo de conocidos de la víctima. “‘El Gringo’ se tuvo que ir, nos dejó la mochila” , le dijeron a Pity, quien dijo que estaba enojado y que su principal preocupación no era la plata, sino las llaves de su casa.

“Les dije a los pibes: ‘Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así’. Nunca dije: ‘Le voy a pegar un tiro’ ”, sostuvo. Luego subió a su departamento y dijo que no encontró nada fuera de lugar.

Al regresar a la sala tras un breve cuarto intermedio, el músico retomó su relato y comenzó a describir el encuentro con Díaz en el edificio. Según su versión, el vecino lo increpó y le preguntó si tenía algún problema con él.

“Cuando me doy vuelta veo quién es. Él estaba, no me acuerdo si tenía gorrita, no me acuerdo, pero tenía un pullover azul con un bolsillo. Me dice si tenía algún problema con él. Creo que me habré dado cuenta y le habré dicho ‘no, amigo’”, recordó.

Según el cantante, el hombre estaba alcoholizado y bajo los efectos de pastillas. “La forma más rápida para salir de ese lugar fue decirle en ese momento que no me pasa nada”, explicó. Y agregó: “Me acuerdo que me vino a decir que él era el Cristian del barrio, que yo no era el Cristian, que era él, como diciendo ‘Cristian soy yo’” .

En ese momento intervino un segundo hombre, a quien Pity identificó como un Ulises, un boxeador que conocía del barrio. Según contó, intentaba separar a los dos y le hacía gestos para que no se enfrentara con Díaz. “Menos mal que estaba él, porque es muy grande y un cabezazo o una trompada me hubiese dejado tirado en el piso”, sostuvo.

El músico también recordó que se había operado de la cadera después de caerse de la moto en la autopista y que todavía tenía dificultades para caminar. Según contó, durante los primeros minutos intentó evitar la pelea y darle la razón a Díaz para poder irse del lugar junto a una mujer que lo acompañaba.

Sin embargo, aseguró que el vecino comenzó a tirarle trompadas y cabezazos, mientras el otro hombre intentaba separarlos. Pity dijo que llegó a sentirse acorralado y que empezó a tener miedo.

En ese momento, el cantante se levantó de su silla para mostrarle al tribunal cómo Díaz se había sacado el pullover. Debajo de la prenda, según declaró, llevaba un arma de fuego. “Se sacó un pullover. Tiene un arma, no sé si una 18 o una 32, era más grande que la mía”, afirmó.

También contó que, antes de sacarse la prenda, Díaz le había entregado una bolsa transparente y un fajo de dinero al otro hombre. “Cuando se saca el pullover, dije ‘aaahh, problema’. Entonces empiezo a ver cómo se empieza a mover. Miro al que tiene al lado como diciendo ‘amigo, hacé algo, porque está sacado y la tiene conmigo’” , recordó.

Según su reconstrucción, logró calmarlo hablando y la situación dio un giro inesperado: Díaz le propuso sacarse una foto juntos. “Pasó de estar violento, lo calmo con palabras, entro en su mundo de palabras y me dice que está todo bien”, contó.

Después de la selfie, Díaz volvió a ponerse el pullover, recuperó la bolsa y el dinero y le dijo a Pity que se fuera. “Me acuerdo que dije ‘uh, se terminó todo’. Le pide la bolsa al amigo, la plata y me dice ‘andá, Pity, pero no digas más que me vas a pegar un tiro’” , recordó.

El músico aseguró que creyó que el conflicto había terminado, pero que la discusión volvió a escalar cuando le respondió. “Le respondo y ahí empieza otra vez... ‘ehhh, pero qué me estás diciendo’. No voy a poner excusas ni a compararme con nadie, pero hay que estar acorralado en ese momento por un tipo peligroso ”, sostuvo.

Pity insistió en que nunca había amenazado a Díaz con dispararle. “Nunca le dije que le iba a pegar un tiro, si le voy a hacer eso no se lo voy a estar contando ”, sostuvo.

Después contó que el enfrentamiento volvió a escalar: Díaz se sacó nuevamente el pullover, le devolvió la bolsa al otro hombre y comenzó a darle cabezazos. “Levanté el arma, tiré, no sé a dónde, creo que apunté a su cuerpo”, declaró sobre el momento del disparo.

El músico aseguró que después del tiro quedó desorientado y que durante unos segundos no pudo entender lo que había pasado. “Cuando disparé, fue un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos después” , relató. También recordó que la mujer que lo acompañaba le gritaba: “Lo mataste, lo mataste”.

Finalmente, contó que se fue del lugar en su auto rumbo a Pinar de Rocha, pero que no podía controlar lo que hacía. “No sabía por dónde iba, no sabía a qué velocidad iba, no sabía dónde estaban los pedales. No era yo, me transformé ”, expresó.

Sobre el final de su declaración, Pity habló de su arrepentimiento y manifestó su intención de acercarse a la familia de Díaz para intentar reparar el daño. “¿Cómo no voy a estar arrepentido? Desconozco lo que hice por el tipo de persona que sé que soy”, expresó.

En ese sentido, dijo que le gustaría poder ayudarlos económicamente con el dinero que consiga a través de su música y hasta propuso realizar algún show para ese fin. “No les voy a devolver la vida, porque sé lo que es perder a un papá. Aunque sea hacer algo económicamente, tratar de solucionarle lo que pueda desde este lugar en el que estoy ”, sostuvo.

En el cierre de su declaración de más de tres horas y media, uno de sus abogados, Sebastián Queijeiro, le preguntó si quería decirles algo a los familiares de la víctima que estaban en la sala. “Le pido mil disculpas a la familia”, respondió el músico.

Tras la declaración del músico, el tribunal hizo lugar a un pedido de la defensa para que también declare Silvina, la hermana de Pity. La próxima audiencia será este viernes 6 de noviembre a las 11.30, cuando la mujer preste testimonio. El músico no estará presente en la sala y seguirá la audiencia por Zoom..

Ese mismo día comenzarán los alegatos de las partes, con la exposición de la querella. Luego será el turno de la fiscalía, el miércoles 11 de noviembre, y finalmente de la defensa, el viernes 13.

Fuente: TN