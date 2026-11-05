Pilar Ramírez: “El PRO gobernó la Ciudad 20 años y no terminó con los piquetes; el que lo hizo fue Milei”

El crecimiento de Pilar Ramírez en la estructura partidaria de La Libertad Avanza viene siendo constante desde la creación misma del partido, a principios de esta década.

Sin experiencia en la política hasta 2022, se convirtió, casi de inmediato, en la mano derecha de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires. Jefa del bloque de la Legislatura, le suelta críticas a la gestión de Jorge Macri, pero no descarta una alianza electoral con el PRO el año que viene.

Sobre eso, y acerca de su vínculo con la secretaria general de la Presidencia habla en el duodécimo capítulo de Cara a Cara , el ciclo audiovisual de entrevistas que se publica de manera semanal en Youtube y la web de Clarín .

-La conocí hace varios años en mi casa en una comida que habíamos organizado. Vino Karina y nos sentamos una al lado de la otra. Empezamos a conversar y ahí fue surgiendo la amistad.

-¿En qué contexto se dio esa primera charla?

-Fue a principios de 2022. A mí me gusta mucho cocinar y empezamos a hablar de comida. Después, de ahí, yo me iba a ir a ver una obra de teatro. Se lo comenté y fuimos al teatro juntas. Así se fue dando nuestra amistad.

-¿En ese momento ya habías decidido sumarte a La Libertad Avanza?

-Había una decisión mía muy fuerte de sumarme a ese espacio político. Decididamente compartía muchas de esas ideas y y sentí que era un buen momento para formar parte.

-Menos de cinco años después sos la mano derecha de Karina

-Tengo una relación de mucho respeto y admiración como dirigente política. Es mi jefe y mi amiga, compartimos tiempo. Tenemos una linda relación. Me siento completamente respaldada por Karina, que es la presidenta del partido y me ha dado una responsabilidad muy grande de construcción territorial acá en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente por Javier también. Me da mucha tranquilidad trabajar con gente que me sostiene y me da confianza a la hora de de construir un proyecto político de cero.

-¿De dónde nacen tus inquietudes por la política?

-Creo que siempre el el bichito de de la política estuvo presente en mí. Vengo de una familia donde se discutía sobre política. Mi abuelo fue presidente de Defensores Unidos de Zárate.

-¿Y cómo fue tu etapa previa en términos de militancia antes de ingresar a La Libertad Avanza?

-Yo ingreso a la política con La Libertad Avanza, no te sé decir cómo fue antes. Yo trabajé como abogada en el sector privado, en Renault, en Aerolíneas Argentinas, en agencias de comunicación.

-Se dijo que en la etapa de Aerolíneas militabas en La Cámpora. ¿Es verdad?

-Se difundió una foto falsa, ya lo he contado. No era yo. A veces digo, "pobre la militante de La Cámpora que la confundieron con una libertaria, no debe estar nada contenta". En Aerolíneas no importa qué piensa políticamente la gente: el piloto vuela, no es kirchnerista libertario. No toda la gente que trabaja en Aerolíneas adhiere a las ideas de Javier Milei. Yo trabajé en distintas gestiones, eso no me transformaba en militante de La Cámpora. Militar es otra cosa, es lo que hago en La Libertad Avanza.

-¿Sos karinista o mileísta? ¿O las dos cosas a la vez?

-Esto es La Libertad Avanza. Soy karinista porque estoy muy cerca de Karina, pero tanto ella como Javier me eligieron para dirigir el partido en la ciudad de Buenos Aires. Este espacio nació de cero, vino a transformar la Argentinaestoy muy feliz de ser parte.

-¿Cómo ves la ciudad de Buenos Aires?

-Nosotros creemos que la ciudad de Buenos Aires necesita más velocidad, ir al ritmo que le está imponiendo el Presidente a nivel nacional. Y eso estamos impulsando en la Legislatura. No te olvides que arrancamos siendo tres legisladores y hoy somos 14. Entendemos que las elecciones de mayo y las de octubre dejaron un mensaje claro, que los porteños quieren que esta revolución que está pasando en Nación también pase al mismo ritmo en la ciudad de Buenos Aires. Y a eso nos abocamos. A principios de año nos trazamos una agenda muy interesante con proyectos que pensábamos que iban a ser difíciles de aprobar y hoy estamos terminándolo habiendo logrado la mayoría de ellos. Sacamos la ley de reforma de VTV, endurecimos las penas para trapitos y aprobamos también la ley de libertad comercial.

-¿No es un desafío a la gestión de Jorge Macri que recorran la Ciudad con propuestas, cuando se supone que son aliados?

-Nosotros somos un partido político diferente del PRO. Somos la Libertad Avanza y como partido político los porteños nos dieron una misión que es escucharlos. Tenemos un rol legislativo y tratamos de que esos reclamos que nos llegan convertirlos en leyes que les mejoren la vida.

-Hubo una foto tuya con Karina Milei, en el traslado de los presos de Devoto, justo cuando Jorge Macri estaba de viaje. ¿No le están diciendo que pueden ir con candidato propio?

-El traslado de los presos de Devoto es un reclamo histórico de los vecinos que lo concretó este presidente. Yo soy la presidenta del partido en la ciudad de Buenos Aires y vamos a estar trabajando en lo que viene en relación a Devoto. Nosotros estamos concentrados en fortalecer el armado del partido, en seguir para adelante. Hicimos una tarea titánica. Hace dos años no teníamos partido político; hoy hasta tenemos una escuela de dirigentes y una juventud que hace tres semanas hizo un acto con más de 1.000 personas que vinieron a apoyar al Presidente.

-El traspaso de Devoto no sólo lo concretó Milei. También Jorge Macri. ¿O no?

-La decisión política de avanzar con el traslado de presos de Devoto fue de este presidente. La Ciudad, obviamente, cumplió su parte. Pero yo formo parte de La Libertad Avanza, no del PRO.

-¿Jorge Macri cambió la forma de gestionar después que perdió las elecciones?

-Yo creo que sí, que ese fue un dato importante, principalmente porque los porteños dijeron que sí a a una forma de gobierno o a ideas que nosotros veníamos impulsando. Después de eso entendieron que el camino era con estos proyectos que nosotros presentábamos. Ojalá no sea sólo desde lo discursivo y que sea también este desde la gestión y desde el impulso real. Este presidente acabó con los piquetes, acabó con los acampes. Fue este gobierno el que tuvo la decisión de que eso terminara. Si es desde la convicción que lo hacen, bienvenido sea.

-En la Ciudad te van a decir que también intervino el gobierno porteño.

-El PRO gobierna la Ciudad desde hace 20 años y esto no pasaba. Pasó a partir de la presidencia de Javier Milei.

-¿Por qué entonces La Libertad Avanza tiene que cerrar un acuerdo con el PRO si viene de ganarle la elección en 2025?

-Todavía falta para 2027, son especulaciones. Nos hemos puesto de acuerdo en algunos proyectos interesantes. Creo que hay tiempo para conversar si hay alianza o no. Tenemos que ponernos de acuerdo si lo que viene es con PASO o sin PASO.

-¿Van a intentar suspender también las PASO porteñas?

-Nosotros ya en 2025 presentamos un proyecto para eliminar las PASO, pero llegamos suspenderlas. Las PASO le representan a los porteños más de $ 29.000 millones destinados a una interna partidaria que la tenemos que pagar entre todos. Imaginate si esa plata se devuelve a la gente en baja de impuestos. Ni siquiera me estoy metiendo en lo político, es una cuestión de dato, número

-¿Ya desistieron de la idea de que Patricia Bullrich compita como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad?

-Creo que Patricia ha dicho que ella no tiene intención de ser candidata por la ciudad de Buenos Aires. Es una decisión de ella, pero falta un montón para para hacer un casting todavía.

-¿No te parece que le baja un poco el precio a la Ciudad a veces cuando declara de esa manera?

-No, porque es una decisión de ella. Tampoco creo que esté cerrado completamente el tema.

-Vienen de ganar en 2025 una elección con Manuel Adorni como candidato en la Ciudad. Se fue del Gobierno en medio de sospechas de corrupción. ¿Eso los perjudica?

-No, para nada. Manuel fue un buen candidato en el momento en el que lo fue. De hecho, nos permitió patear el tablero de la Ciudad y ganarle al PRO. En ningún momento se planteaba que Manuel fuera jefe de Gobierno, faltaba muchísimo para eso. Es mentirnos a nosotros mismos pensar eso.

-Si no llegan acuerdo con el PRO, ¿crecen las chances del kirchnerismo en la Ciudad? ¿Ves un acuerdo entre Santoro, Rodríguez Larreta y Lousteau?

-Es faltarle el respeto a los porteños pensar eso. Creo que las elecciones se ganan con ideas, con proyectos, con convicciones. Me parece que nosotros compartimos con el PRO el hecho de que el kirchnerismo no puede ser una opción. Creo que eso quedó demostrado también en las últimas elecciones. No la veo por ahí

-¿Qué te pareció la la gestión de de Rodríguez Larreta?

-Creo que ese fue un PRO que que le hizo bien a la Ciudad. Venían con el impulso que le había dado Mauricio Macri. Después Horacio se obnubiló con su errado proyecto presidencial.

-¿Te sorprende verlo parado hoy en la vereda opuesta a La Libertad Avanza y, especialmente, al PRO?

-Sí, me sorprende hasta ver lo del legislador, pero bueno, son elecciones. Es raro su lugar ahí, es como que no termina de encontrarse.

-No tengo trato con Martín Lousteau, no lo conozco. Me parece que ha dilapidado mucho su capital político. Es una persona que tuvo que pelear voto a voto para poder entrar como diputado. Me parece que uno a veces debería escuchar la señal de la gente y dar pasos al costado cuando los porteños te dicen "stop". En las últimas elecciones el radicalismo no llegó ni al 2% en Ciudad.

-¿Hasta dónde se puede achicar el Estado en la Ciudad".

-Mucho más. Nosotros siempre vamos a estar acompañando una baja de impuestos, pero una baja de impuestos no puede financiarse con deuda ni comprometiendo el futuro de los porteños. Hay que hacerla con una baja real de gastos y ahí hay varios de este gastos que la Ciudad puede ajustar. Se gastó muchísimo dinero en la reconversión del autódromo, o lo que te dije antes de las PASO. Hicimos una propuesta de ajuste de de gastos que rondaba los $ 435.000 millones. La Ciudad todavía tiene una estructura sobredimensionada que podría bajarse.

-Presentamos una Ley Bases que le da herramientas al jefe de Gobierno para poder interferir en eso. Bueno, todavía sigue durmiendo la ley. No perdemos la esperanza de que en algún momento en este revival de Jorge libertario pueda darnos apoyo.

-¿Te imaginabas hace cinco años estar acá?

-No me imaginaba para nada, pero hay mucho trabajo mucho esfuerzo y la verdad que estoy muy feliz con lo que hemos construido en estos años.

-El 10 de diciembre 2027, ¿qué espacio te gustaría que gobierne la Ciudad?

Pilar Ramírez tiene 49 años y está casada con Darío Wasserman, con quien tiene dos hijos. Su marido es otro funcionario importante de la gestión Milei, más allá de no tener un cargo estrictamente político: es el actual titular del Banco Nación.

"Darío no tiene un rol político, que sí tengo yo. En casa tratamos de evitar el tema, desde que cruzamos esa barrera en la que él se transforma en papá y yo en bruja madre de dos pequeñas personitas que demandan mucho de nosotros", relata.

La legisladora dice que el fin de semana se convierte en "Mami Uber" y que le encanta cocinar porque lo siente como "un cable a tierra". Recuerda que el sábado hicieron con sus hijos "mermelada y frutilla y que es un momento que "disfrutamos".

Ramírez tiene como amiga principal a Karina Milei, pero también ha construido amistades en estos primeros años en la política. "Yo soy una persona muy transparente, así como me ves, honesta. Creo que que se pueden generar buenos vínculos en todos lados", explica, y resalta que tiene "muy buena relación con todos los jefes y jefas de bloque de la Legislatura" más allá de diferencias y de "tener posiciones vehementes".

-¿Con qué político te irías de vacaciones?: Con Karina Milei, con Romina Diez o con Leo Cifelli.

-¿Con quién jugarías al truco?: Con el Colo Santilli. Haríamos una buena dupla.

-Con quién serías dupla de pádel: Con Patricia Bullrich, que ahora juega al tenis, pero debe jugar bien al pádel.

Fuente: Clarín