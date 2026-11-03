Piden al Consejo de la Magistratura sanciones para 5 jueces por seguir integrando tribunales de ética o disciplina de la AFA

La ong Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció este martes ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces federales por integrar tribunales de la AFA por tratarse de una función "incompatible" con la de un magistrado y que crea conflictos de intereses.

Se trata de los jueces Sergio Fernández, Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez continúan desempeñándose en órganos disciplinarios de la Asociación del Fútbol Argentino, a pesar de que el ejercicio de estas funciones "resulta incompatible con la judicatura". "Por esa razón, solicitamos al Consejo de la Magistratura que investigue su conducta y determine las responsabilidades disciplinarias correspondientes", informó la ACIJ en un comunicado. El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, está investigado en cinco causas judiciales.

Según consta en el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Sergio Fernández (juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), Pablo Fernando Morán (titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa), Roberto Minguillón (juez de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata), Matías Mancini (juez del Tribunal Oral Federal de San Martín N° 4) y Juan Pablo Rodríguez (juez de la Cámara Nacional en lo Civil) integran actualmente tribunales internos de la entidad. El primero forma parte del Tribunal de Disciplina y el resto del Tribunal de Ética.

"Esta labor resulta incompatible con el ejercicio de la magistratura, de acuerdo con el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que prohíbe a jueces y juezas el ejercicio de toda otra actividad profesional", agregó la ACIJ en el comunicado.

Y agregó que "quienes integran los tribunales de la AFA tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias que resultan vinculantes para clubes, dirigentes, jugadores y demás afiliados. De hecho, se trata de funciones asimilables a las de la judicatura. Pero la función jurisdiccional no admite desdoblamientos. No se puede ser juez de la Nación y juez del fútbol al mismo tiempo".

"Además, aun cuando se considerara que esta actividad es compatible con el cargo judicial, el Reglamento para la Justicia Nacional establece que la integración de comisiones directivas de asociaciones requiere autorización previa de la Corte Suprema. Sin embargo, no surge de los registros públicos que dicha autorización haya sido otorgada. Ni siquiera solicitada", advirtieron.

"La participación de jueces en los órganos disciplinarios de la AFA plantea interrogantes sobre su independencia e imparcialidad. Según los estándares internacionales, no basta con que los jueces sean imparciales, sino que también deben parecerlo. Esta doble exigencia es fundamental para preservar la confianza del público en la administración de justicia", señalaron.

Sin embargo, "estos magistrados están desconociendo por completo esa pauta. Al ser la AFA un ámbito con una alta densidad de actores (dirigentes, clubes, jugadores/as, abogados/as, representantes, patrocinadores/as) que frecuentemente se cruzan en causas o relaciones institucionales, los jueces federales que intervienen en estos tribunales se ven expuestos a un número considerable de situaciones que podrían requerir su excusación".

En este contexto, "la participación de magistrados en funciones directivas o disciplinarias dentro de la asociación genera riesgos objetivos de conflictos de interés y afecta seriamente su apariencia de imparcialidad" .

En diciembre de 2025, desde ACIJ señalamos públicamente que jueces federales integraban los tribunales de la AFA y solicitamos a la Corte Suprema de la Nación que dispusiera el cese de esas funciones. En ese momento jueces como el miembro de Casación Federal Diego Barroetaveña renunciaron a sus cargos en la AFA, entre otros cuatro.

Sin embargo, Sergio Fernández, Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez permanecen allí. "Por este motivo, solicitamos al Consejo de la Magistratura que investigue su conducta, aplique las sanciones disciplinarias que correspondan y los intime a cesar de manera inmediata en sus actividades dentro de la AFA", finalizaraon.

Fuente: Clarín