Rechazan y archivan una denuncia contra Javier Milei por sus viajes al exterior de perfil político y carácter no oficial

La justicia federal ratificó el archivo de una denuncia contra el presidente de la Nación, Javier Milei , por sus viajes al exterior porque parte de ellos tuvieron un objetivo personal o político y no fueron para representar al país en encuentros de estado u oficiales.

La Cámara Federal rechazó un planteo contra el fallo de la jueza María Servini que en mayo pasado archivó una denuncia que un particular realizó contra el jefe de Estado y que luego amplió contra Karina Milei, hermana del presidente y secretaría general de la Presidencia, por su rol en la organización de esos viajes.

"Se trata, en definitiva, de cuestiones políticas que, en la medida en que, no se aparten de las normas vigentes ni permitan presumir la eventual comisión de un hecho ilícito, constituyen decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de las facultades que le son propias, que deben quedar exentas del control judicial", sostuvo la justicia en sus resoluciones a las que accedió Clarín .

Se trata de una denuncia que Javier Adrián Garin presentó en los tribunales de Comodoro Py contra Milei por sus viajes al exterior por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario de público.

El planteo fue que el Presidente hizo gran parte de sus viajes, sobre todo a España y Estados Unidos, con fines personales para recibir premios y promocionar su figura en charlas y conferencias o para hacer reuniones políticas con dirigentes políticos de esos países. El denunciante sostuvo que todo eso no es representar a la Argentina y que hace esos viajes con fondos del estado.

Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei hizo 46 viajes al exterior. Estados Unidos fue el destino más repetido.

La denuncia quedó a cargo de la jueza Servini y del fiscal federal Carlos Rívolo que pidieron dos medidas de prueba preliminares. Le solicitaron a la Secretaría General de la Presidencia que informe todos los viajes de Milei al exterior con un detalle de cada uno y sobre todo con el motivo y si fue oficial, privado o mixto. También se le requirió a la Cámara de Diputados de la Nación si desde el Congreso se hicieron pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre las salidas del país del jefe de Estado.

Con esas dos respuestas, el fiscal Rívolo entendió que no había un posible hecho ilícito para investigar y solicitó archivar la denuncia. "Considero que la detallada respuesta brindada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación en cuanto al carácter de los viajes al exterior realizados por el Presidente de la Nación durante su gestión, no ofrecen dudas en cuanto a que en todos los casos se trató de viajes de carácter oficial, especificándose en todos los casos el destino, las fechas, los motivos del viaje y sus asistentes". sostuvo .

Y agregó: "más allá de que puedan gustar o no las razones o la finalidad de cada uno de los viajes oficiales del Presidente de la Nación, lo cierto es que se trata, en definitiva, de cuestiones políticas que, en la medida en que, como vimos en este caso, no se aparten de las normas vigentes ni permitan presumir la eventual comisión de un hecho ilícito, constituyen decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de las facultades que le son propias, que deben quedar exentas del control judicial".

También resaltó que el Congreso hizo pedidos de informes, por lo que "desde el propio Poder Legislativo ya se han activado, de acuerdo a sus facultades, los mecanismos pertinentes para que se analicen las cuestiones relacionadas con los viajes al exterior del Presidente de la Nación que permitirán en un futuro establecer si puedo haber existido o no algún tipo de irregularidad en aquel sentido".

La jueza Servini archivó en mayo pasado la causa ante el pedido de la Fiscalía porque, explicó la magistrada, sin impulso de la acusación no puede avanzar con una investigación. Pero el denunciante apeló a la Cámara. Reclamó que lo acepten como querellante y que se reabra el expediente.

Dijo que podía ser querellante porque como ciudadano que paga los impuestos el Presidente los estaba usando para costearse viajes al exterior que eran personales. También que la denuncia debía investigar porque Milei violó su propia decisión administrativa 9/2026 en la que limitó la comitiva oficial de cada viaje.

Pero la Cámara Federal rechazó su planteo. Hace 10 días, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico señalaron que no podía ser querellante en el expediente. Los magistrados señalaron que para tener ese rol se tiene que demostrar un "especial, concreto y directo perjuicio" pero que en este caso no se alcanza solo con ser un ciudadano que paga los impuestos.

Al no ser tenido como querellante no se analizó el planteo para reabrir la causa y así el archivo de la denuncia contra Milei quedó firme.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín