Juan Adamo y Simón Forteza, creadores de Papap, la app del papa: “La aplicación funciona sin internet y es 100% gratuita”

La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una gran expectativa entre los fieles y anticipó una movilización inédita hacia la ciudad bonaerense de Luján . El evento, programado para el 11 de noviembre , prevé la concentración de miles de peregrinos en las inmediaciones de la Basílica, lo que podría generar complicaciones en la organización y en las comunicaciones.

Frente a la posibilidad de que las redes de telefonía móvil colapsen por la cantidad de asistentes, dos jóvenes de Luján decidieron aportar una solución innovadora. Juan Adamo y Simón Forteza , estudiantes de Ingeniería Informática, desarrollaron una aplicación gratuita pensada para facilitar la organización y la circulación durante la jornada.

Los estudiantes de Ingeniería Informática en la UADE y oriundos de Luján, desarrollaron Papapp , una app pensada para que peregrinos y voluntarios puedan acceder a información esencial durante el evento, incluso cuando la señal de celular sea nula o inestable.

La aplicación reúne datos oficiales del municipio, la provincia y la Nación sobre servicios clave:

Todo está centralizado en un solo lugar y presentado de manera accesible, para que nadie quede desorientado en medio de la multitud.

Según explicaron sus creadores, la idea surgió a partir de una charla familiar. Uno de ellos contó que su padre le sugirió crear una herramienta para la visita papal, al considerar la magnitud del evento y la experiencia de peregrinaciones anteriores, que llegaron a reunir hasta 2,8 millones de personas.

El desarrollo de Papap fue financiado íntegramente por Adamo y Forteza , con la colaboración del padre de uno de ellos. Los jóvenes contaron que buscan sumar marcas que apoyen el proyecto , aunque todavía no pueden precisar el costo total, ya que dependerá de los gastos de servidores durante la jornada.

Aunque Papap funciona sin internet, es necesario descargarla previamente desde las tiendas de aplicaciones. Los desarrolladores recomendaron hacerlo cerca de la fecha del evento para asegurarse de contar con la información más actualizada.

“Estamos actualizando información todo el tiempo”, explicaron. Una vez descargados los datos, la app permite consultar todos los servicios y mapas sin necesidad de señal, lo que resulta clave ante la saturación esperada de las redes móviles.

Además de los servicios básicos, los creadores trabajan en sumar los recorridos sugeridos para quienes lleguen caminando . Habrá seis entradas habilitadas a la ciudad y los estacionamientos oficiales estarán ubicados en zonas donde se realizarán cortes de tránsito.

“Tenemos que resolver un problema bastante complicado, que es el tema de las caminatas de peregrinación”, señalaron. Por eso, están desarrollando una actualización para incorporar esos caminos y facilitar la llegada tanto de peregrinos como de vecinos de Luján, que también podrán usar la app para moverse durante el evento.

La intención es que la app no quede limitada a la visita papal: “Lo pensamos para que quede ya para las peregrinaciones” , explicaron. Además, manifestaron su interés en adaptar la herramienta para otros eventos masivos donde la conectividad sea un problema.

Fuente: TN