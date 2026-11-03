Sergio Ramos compró en 2019 una finca de 44 hectáreas en la que cría caballos y desarrolla un proyecto de 12.000 metros cuadrados

Sergio Ramos encontró en La Alegría , una finca de 44 hectáreas ubicada en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla, un lugar para combinar su vida familiar con una de sus grandes pasiones: los caballos . El exdefensor adquirió la propiedad en 2019, y allí desarrolla Yeguada SR4 , un proyecto dedicado a la cría de ejemplares de pura raza española.

En las últimas horas, el campeón del mundo con España en 2010 compartió en Instagram imágenes de una jornada de herradero en su establecimiento. “ Una de las jornadas más especiales del año: día de herradero en Yeguada SR4. Tradiciones, familia y raíces ”, escribió.

La propiedad cuenta con una vivienda principal de aproximadamente 12.000 metros cuadrados , diseñada con un estilo inspirado en los cortijos andaluces. Entre sus instalaciones tiene una pileta, un lago artificial, una cancha de fútbol siete, una pista de pádel y una plaza de toros privada.

El espacio también está preparado para la actividad ecuestre: dispone de boxes, corrales, picaderos y pistas para el entrenamiento de los animales. Allí Ramos comparte su vida familiar con Pilar Rubio y sus cuatro hijos .

En su publicación, Ramos también explicó cómo realizan el marcado de los animales. Según detalló, utilizan nitrógeno líquido para aplicar el marcado en frío , en lugar del hierro tradicional.

“ Una técnica moderna, avalada por veterinarios, que elimina las quemaduras térmicas del hierro tradicional y minimiza el estrés del animal, garantizando su máximo bienestar ”, escribió el exfutbolista.

La actividad ecuestre es una de las apuestas empresariales del exdefensor, que también participa en inversiones inmobiliarias y tecnológicas . A través de la sociedad Sermos 32 S.L., desarrolla operaciones vinculadas con propiedades y proyectos urbanísticos.

Además, Ramos invirtió en la plataforma de ocio Fever junto con otras figuras, entre ellas Alejandro Sanz.

En el sector inmobiliario, uno de sus proyectos más conocidos está relacionado con el desarrollo de terrenos en el Ensanche de Vallecas, en Madrid, una operación que atravesó demoras y dificultades antes de generar resultados económicos.

Por otra parte, en 2026 estuvo vinculado a un intento de adquisición de una parte mayoritaria del Sevilla FC , pero las negociaciones no llegaron a concretarse.

Fuente: TN