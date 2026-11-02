Neuquén: tiene 32 denuncias, 15 por intento de femicidio, y está prófugo tras quitarse la tobillera

Jonathan Fabián Ulloa , apodado “El Tanke”, es el hombre que la Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén denunció públicamente por el peligro que representa para su expareja. El acusado, que acumula 32 denuncias —15 de ellas por intentos de femicidio según el área municipal—, se quitó la tobillera electrónica y está prófugo.

“ Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar ”, advirtió Alejandra Oehrens, titular de la Subsecretaría, durante una conferencia de prensa en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko.

Mientras las autoridades buscan intensamente al acusado, la víctima vive prácticamente encerrada con sus hijos, bajo vigilancia policial y con el temor constante de que su expareja cumpla las amenazas.

El expediente se inició en julio de 2025 , cuando la víctima denunció a Ulloa y la Justicia dispuso distintas medidas cautelares para protegerla. Entre ellas, se estableció un dispositivo de monitoreo electrónico para controlar que el hombre no se acercara a ella.

Sin embargo, las restricciones no consiguieron frenar las situaciones de violencia. De acuerdo con la reconstrucción difundida por la Subsecretaría de las Mujeres, Ulloa habría incumplido reiteradamente las órdenes judiciales, ingresado al domicilio de su expareja pese a la presencia policial y amenazado con matarla en distintas oportunidades.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando fue detenido mientras intentaba irrumpir en la casa con un bidón de nafta .

El 3 de julio de 2026 , Ulloa fue condenado en un procedimiento abreviado a dos años de prisión en suspenso . El acuerdo fue presentado por la Fiscalía, la Defensa y la querella, representada por la Subsecretaría de las Mujeres, y homologado por un juez.

La sentencia contempló 12 hechos de desobediencia a la autoridad y tres amenazas simples . Además, le impuso reglas de conducta que debía respetar durante cuatro años, entre ellas no agredir a la denunciante y no cometer nuevos delitos.

Sin embargo, según denunciaron las funcionarias municipales, el hombre volvió a incumplir las restricciones . Incluso habría retomado el contacto con su expareja a través de las redes sociales y acumulado más de 15 nuevos incumplimientos después de la condena.

Para el organismo que acompaña a la víctima, los acercamientos reiterados constituyen episodios de extrema gravedad y deberían ser considerados intentos de femicidio.

El último 9 de octubre estaba prevista una audiencia en la que se iba a solicitar la revocación de la condena condicional para que Ulloa comenzara a cumplir la pena de manera efectiva.

Ese mismo día, el sistema de monitoreo detectó que la tobillera electrónica había perdido la señal. La Policía activó un operativo de búsqueda que incluyó recorridas por su domicilio, la última ubicación registrada y los alrededores de la casa de la denunciante.

Ante su desaparición, la Justicia declaró su rebeldía y ordenó su inmediata captura , que sigue vigente. Además, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que siguen activas las medidas de protección para la mujer y que el dispositivo dual había sido renovado el 5 de septiembre.

La situación de la víctima es uno de los aspectos que más preocupa a las funcionarias. Mientras el acusado permanece prófugo, ella necesita custodia policial permanente y, según denunciaron desde la Subsecretaría, vive encerrada con sus hijos por miedo a que Ulloa la encuentre.

“Está encerrada con sus hijos, no puede salir ni siquiera a comprar pan ”, describieron durante la conferencia de prensa, según replicó La Mañana de Neuquén.

Las funcionarias también aseguraron que el hombre continúa con su vida habitual e incluso trabajaría como conductor de Uber . Además, sostuvieron que sigue enviándole mensajes intimidatorios a la víctima a través de las redes sociales.

En uno de esos contactos recientes, según la denuncia pública, le habría mostrado un tatuaje nuevo con un mensaje dirigido especialmente a ella.

Por eso, desde el organismo municipal decidieron exponer su rostro y pedir que se difunda su identidad para facilitar su localización.

Fuente: TN