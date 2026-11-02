PINAMAR: Preparan la “Navidad en el Bosque Encantado 2026” con actividades comunitarias y un árbol navideño colectivo

ZONALES





Del 19 al 23 de diciembre, la Plaza Guerrero de Cariló será escenario de “Navidad en el Bosque Encantado 2026”, una propuesta que reunirá a vecinos, comerciantes y visitantes con actividades culturales, música, talleres y una celebración comunitaria para las fiestas.





La iniciativa es organizada por la Delegación de Cariló, junto a vecinos y comerciantes de la localidad, con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar. El objetivo es fortalecer los vínculos comunitarios, impulsar el comercio local y celebrar la identidad natural de Cariló.





Uno de los principales proyectos será la creación de un árbol navideño comunitario, cuya propuesta artística surgió de la Galería de Arte Territorio Hasta la Raíz. Participarán artistas, vecinos y comerciantes, y también se convocará a la comunidad a recolectar piñas caídas para convertirlas en adornos, sin dañar el entorno natural.





La programación contempla música, villancicos, actividades para niños, talleres de adornos navideños y presentaciones de artistas locales. Además, para el 23 de diciembre se proyecta un brindis comunitario con vecinos y representantes del sector gastronómico. Los horarios, artistas y detalles de cada actividad serán comunicados oficialmente una vez confirmados.





Concurso de decoración navideña para comercios





Como parte de la celebración, los comercios y las galerías comerciales habilitados de Cariló podrán participar gratuitamente del Concurso de Decoración Navideña, que tendrá dos categorías: Mejor Comercio Decorado y Mejor Galería Comercial Decorada.





La inscripción estará abierta desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre. El 8 de diciembre se realizará el registro fotográfico y la verificación de las decoraciones, mientras que la votación electrónica del público se desarrollará entre el 12 y el 22 de diciembre.





La entrega de premios está prevista para el brindis comunitario del 23 de diciembre. Los premios serán anunciados una vez que estén definidos.





La propuesta busca que Cariló viva una celebración navideña compartida, con participación de la comunidad y una ambientación que ponga en valor el bosque y la identidad de la localidad, dentro del Partido de Pinamar.





Inscripción: https://forms.cloud.microsoft/r/nyXAm1Zb8M?origin=lprLink