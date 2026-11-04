MADARIAGA: Denunció la pérdida 12 vacunos de su campo y pérdidas por $18.000.000

MADARIAGA

Un establecimiento rural de aproximadamente 2.300 hectáreas, ubicado en General Madariaga, denunció la desaparición de 12 animales vacunos de raza Aberdeen Angus, cuyo valor de mercado fue estimado en alrededor de 18 millones de pesos.





El hecho fue denunciado el 3 de noviembre y habría ocurrido entre los días 3 y 4 de octubre, según las estimaciones realizadas por el encargado del establecimiento rural “El Deslinde”, propiedad de la sociedad “La Nueva”.





De acuerdo con la declaración, los animales faltantes son siete vaquillonas Aberdeen Angus, de pelaje colorado y negro, y cinco vacas, también de esas características. Todos los ejemplares tenían marcas identificatorias de la firma propietaria.





El campo cuenta con aproximadamente 660 animales vacunos, destinados a la cría y la actividad agrícola. Al advertir el faltante, el encargado recorrió las inmediaciones del establecimiento y consultó a vecinos de la zona para intentar determinar si habían visto los animales, aunque las averiguaciones no arrojaron resultados.





Un dato señalado en la denuncia es que no se encontraron alambrados cortados, marcas ni huellas que permitieran establecer cómo habrían sido retirados los animales o si fueron trasladados para su faena.