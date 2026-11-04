El duro relato del hermano de la víctima de La Toretto: la madre que mira el video del hecho porque es “lo último” que le quedó de su hijo

El juicio por la muerte de un motociclista que tiene como principal imputada a Felicitas Alvite (23) , conocida como “La Toretto”, tuvo este miércoles una jornada de alto contenido dramático. Declaró el hermano de Walter Armand (35) , el músico que murió al ser atropellado por la acusada la madrugada del 12 de abril de 2024.

Con lágrimas y visiblemente conmocionado, Milton Armand contó a antes los jueces cómo afectó a la familia y sobre su madre, Nieves Zelarrayán dijo que "mira todos los días el video y no puede creer lo que paso” . El testigo explicó que mujer "ve esas imágenes porque es lo último que tiene de Walter ".

Luego de esa exposición, el hombre se quebró. Nieves tampoco resistió la emoción por el relato y también se retiró de la sala.

Por su parte, Alvite permaneció con la mirada hacia el suelo durante todo el testimonio y evitó mirar el rostro del hermano de la víctima.

Según coinciden los abogados de las partes, el aporte testimonial no modifica las posturas que se debaten en el juicio, pero provocaron fuerte impacto entre los asistentes a los tribunales platenses de 8 entre 56 y 57.

Milton fue el quinto testigo. Hubo también el aporte de más agentes que intervinieron en el episodio vial. Además, se presentó Laura Armand, hermana mayor de Walter. Y se pasó a un cuarto intermedio.

El juicio oral comenzó el lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata. El punto fuerte ocurrió un día después. Fue cuando se presentó un experto en pericias viales

El testigo Andrés Raggio, ingeniero mecánico y perito de la Suprema Corte bonaerense buscó establecer si Alvite, en esa noche de abril de 2024, cuando chocó a Walter en su moto en la esquina de las avenidas 13 y 532 de La Plata, corría una picada . Y si, además, en su recorrido tuvo acciones riesgosas que debieron representar un final trágico y no hizo nada para modificar la actitud.

Es un debate técnico y jurídico sobre la existencia del “dolo eventual” . Según coincidieron las partes consultadas por Clarín , esta discusión determinará si "La Toretto" pasa varios años en prisión -podrían ser de 8 a 25- o queda en libertad.

El perito exhibió el resultado de sus estudios sobre el recorrido que hicieron los autos, las imágenes de video y las marcas que quedaron en el asfalto luego del choque. Fue en el cruce de dos avenidas y se estimó que antes del impacto el Volkswagen Gol Trend que manejaba Alvite iba a una velocidad estimada de entre 82 y 85 km/h.

También se hizo un seguimiento de los rangos de velocidad que alcanzó el vehículo desde que salió de la zona de Plaza Moreno hasta la zona del choque: fue entre 40 km/h hasta los 85 km/h.

Los abogados acusadores, en tanto, buscan acreditar que la velocidad de circulación, la posibilidad de una competencia de destreza de manejo y que no se detuvo antes del impacto son motivos para endurecer una eventual condena. Están patrocinados por el estudio de Fernando Burlando, bajo la dirección Fabián Amendola, quienes sostuvo: “Con todo lo que tenemos podemos alegar que se trató de un dolo eventual”.

En contraposición, Flavio Gliemmo, defensor de Alvite, dijo a Clarín que la exposición del perito Raggio técnico refuta la versión de la “picada ilegal” previa al choque entre el Volkswagen Trend de Alvite y el Peugeot 208 de su amiga Valentina Velázquez , también sometida a juicio: “Nunca estuvieron emparejados los autos excepto al salir. Los vehículos cambian varias veces la velocidad y siempre se ve uno adelante del otro".

Además, el perito “describió dos claras acciones evasivas para tratar de impedir el choque: frenó antes de embestir la moto y realizó una maniobra de doblar hacia la izquierda que se vio en los videos”, argumentó Gliemmo.

La acusación del fiscal, Martín Raúl Chiorazzi, es por “homicidio simple con dolo eventual”, es decir: cree que Alvite y Velázquez entendían que su acción podría derivar en una situación fatal, pero que no hicieron nada para evitarlo.

Si el dolo eventual eso no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un homicidio "culposo" -sin intención- y entonces, la pena sería mucho menor.

“No puede ser que después de lo que hizo no haya justicia”, dijo Milton, quien contó que Walter se había separado un tiempo antes del incidente vial, era padre de dos hijos de 8 y 16 años “que singuen preguntando qué le pasó a su papá”, y que la madre quedó “destruida” por el hecho.

Este lunes, Alvite -que llegó al juicio con prisión domiciliaria- volvió a pedir perdón a los familiares de Armand , dijo que nunca imaginó que algo así le podía pasar y que ella sufre las consecuencias de lo ocurrido “como si fuera el primer día".

Fuente: Clarín