Caso Loan: confirman más de 92% de precisión en el rastro del nene hallado en los vehículos de dos acusados

Una licenciada en criminalística y especialista en odorología forense le dio más de 92% de confiabilidad a la pericia que permitió hallar rastros de Loan Danilo Peña (5) en los dos vehículos de los acusados María Victoria Caillava (55) y Carlos Guido Pérez (65). "El olor recolectado tiene correspondencia con los del niño” , aseguró Marilú Vásquez. subcomisario de la Policía de Salta, al declarar este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La oficial declaró por primera vez en la causa y puso a disposición los videos completos de la pericia que se realizó el 21 de junio de 2024 -una semana después de la desaparición de Loan- en una escuela de 9 de Julio. Pese a la férrea oposición de varios defensores, el tribunal finalmente ordenó realizar una copia de ese material para incorporarlo al juicio oral.

Vásquez desembarcó en Corrientes con los canes Kala y Dina, dos Golden Retriever altamente entrenados y más de 80 pruebas odorológicas realizadas. La especialista sostuvo que realiza ese tipo de pericias desde 2018 tras prepararse con el veterinario Mario Rosillo, a quien consideró “una eminencia” en la materia.

“La odorología es una técnica científica pericial que estudia los olores humanos”, explicó y dijo que cada persona desprende 667 células epiteliales cada segundo. “El olor de cada persona es único y va cambiando de acuerdo a la edad” , señaló en una larga exposición.

La perito sostuvo que en 9 de Julio se utilizó el olor extraído de dos prendas de vestir de Loan y de otros cuatro chicos de edades similares . “Nosotros procedimos a levantar con gasas esterilizadas el olor de esas ropas que nos entregaron en bolsas de residuos nuevas. Se colocan las gasas y se cubren con papel aluminio para facilitar el levantamiento del olor. Esas muestras se colocaron en frascos para luego hacer la prueba con los perros”, detalló.

Vásquez dijo que la prueba se realizó sobre la Ford Ranger y el Ford Ka de Caillava y Pérez ; y en el Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez (49) y Mónica Millapi (37). “En el Ford Ka hubo un reconocimiento positivo de Kala y Dina; mientras que en la Ranger lo hicieron Kala y Arandú”, este último es un perro de la Policía de Corrientes.

Vásquez dijo que a los testigos se les preguntaba en qué posición querían colocar los frascos con las muestras antes del ingreso de los perros y que estos podrían reaccionar de diferentes formas ante una marcación positiva. “Se pueden sentar, detener o echar” junto al frasco cuando detectan el olor, señaló.

Si bien afirmó que el olor humano permanece durante 36 horas , luego aclaró que en un vehículo cerrado ese tiempo se extendía considerablemente . La aclaración fue solicitada por el fiscal Carlos Schaefer, ya que la toma de muestras en los vehículos se realizó una semana después de ocurrida la sustracción de Loan.

Vásquez explicó que actuó como auxiliar del perito Mario Rosillo durante la pericia y tras ver los videos incorporados a la causa dio detalles sobre el comportamiento de los perros al momento de olfatear los frascos con las diferentes muestras.

El fiscal Schaefer pidió que se incorporen la totalidad de los videos que Vásquez tenía de la pericia, solicitud que encontró fuerte resistencia en la defensa de Caillava y Pérez, pero también en la de varios de los imputados por entorpecer la investigación.

El abogado Rodolfo Baqué consideró la incorporación como “una emboscada” porque no hubo ningún contralor de las defensas ni se pudo realizar una pericia sobre ese material.

Finalmente, los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco decidieron sumar esos videos al expediente , fundamentalmente porque era la primera vez que Vásquez declaraba en la causa como testigo.

Tamara Muniagurria era funcionaria de la Fiscalía de Goya cuando presenció la prueba odorológica y también el levantamiento de otros elementos en la zona de El Algarrobal. “Rosillo y los otros peritos nos pedían que les digamos en qué posición queríamos colocar las diferentes muestras mientras los perros estaban fuera del recinto”, contó.

Muniagurria también participó de la prueba de Luminol sobre los vehículos. Sostuvo que esa pericia se demoró un día para permitir la toma de muestra de olores del interior de la Ranger y el Ka. “No se quería contaminar la prueba” , afirmó.

La funcionaria judicial también dijo que participó de la reconstrucción que realizó el fiscal Juan Carlos Castillo en el naranjal donde ocurrió la sustracción de Loan.

Luego, declararon, además, varios policías que participaron de la investigación del Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo.

Las lista de testigos fue otro punto de fuerte discusión entre los fiscales y el abogado Rodolfo Baqué, quien cuestionó a los acusadores por desistir de algunos testimonios. Esta situación fue considerada por el juez Belforte como “una falta de respeto para todos”, ante lo cual, Schaefer sostuvo que decidió prescindir de una declaración tras enterarse que la persona había sido exonerada de una fuerza.

Baqué volvió a la carga sobre Schaefer y pidió al tribunal que lo apercibiera al responsable de la acusación por los términos que utiliza en entrevistas periodísticas para referirse al grupo acusado de entorpecer la investigación.

"Preteden callarnos" , fue la reacción del fiscal, que también salió con los tapones de punta, sostuvo que esa actitud “es parte del entorpecimiento” y agregó: "Nosotros tenemos la obligación de informar y lo que pretenden es ponernos un bozal legal”.

Tras deliberar, el tribunal rechazó los planteos del defensor y aseguró que los magistrados se mantienen ajenos a las declaraciones que defensores y fiscales realizan en los medios de comunicación.

Fuente: Clarín