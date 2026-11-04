Detuvieron al DJ de L-Gante acusado de integrar una banda que vendía drogas en fiestas y countries

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Un joven de 21 años que trabajaría como DJ de L-Gante fue detenido en General Rodríguez, acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas sintéticas y cocaína en distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense.

El operativo incluyó ocho allanamientos y terminó con cuatro detenidos, entre ellos el presunto líder de la banda. Un quinto sospechoso logró escapar y es intensamente buscado por los investigadores.

El joven fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, conocido como “Tisi”. Según fuentes policiales citadas por Infobae, trabajaría como DJ de Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante.

Entre los arrestados también se encuentra Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, señalado como el presunto jefe de la organización. Los otros detenidos son Martín Rodrigo Samarra, de 25 años, y Agostina Díaz, de 22.

Cómo funcionaba la organización

De acuerdo con la investigación, la banda operaba bajo la modalidad de delivery y distribuía estupefacientes en boliches, fiestas privadas, afters y countries del corredor oeste.

La pesquisa comenzó el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal encargó a la Policía Bonaerense tareas para identificar a los integrantes de la organización y reconstruir su funcionamiento.

Los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotografías y otros elementos extraídos de teléfonos celulares. También realizaron vigilancias encubiertas y revisaron registros de cámaras de seguridad.

Según la reconstrucción policial, Prieto estaba al frente de la estructura, mientras que Samarra y otro sospechoso identificado como Orellana se encargaban de abastecer de drogas a una red de vendedores. Entre estos últimos fueron identificados Garandan, Díaz y otros dos sospechosos.





Qué encontraron en los allanamientos

Los ocho procedimientos se realizaron en General Rodríguez y permitieron detener a cuatro personas.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 860 gramos de tusi, distribuidos en 43 bolsas con cierre hermético, un revólver calibre .22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones que serán analizadas en la causa.

En tanto, uno de los sospechosos logró escapar por los fondos de una vivienda cuando ingresaron los policías. Se trata de Orellana, cuya localización es ahora uno de los objetivos de la investigación.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, y se investiga una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.