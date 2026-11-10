León XIV viaja a Córdoba para celebrar su segunda misa en la Argentina: lo esperan un millón de fieles. En su tercer día en la Argentina, el Sumo Pontífice encabezará la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El papa León XIV llegó a Aeroparque y se prepara para viajar a Córdoba, para celebrar la segunda misa.

El papa León XIV salió de la Nunciatura rumbo a Aeroparque para viajar a Córdoba donde dará su segunda misa. En su tercer día en la Argentina, el Sumo Pontífice encabezará la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El papa León XIV recorrerá este martes las calles de Córdoba a bordo de l papamóvil descubierto para saludar a los fieles que se congreguen a lo largo del trayecto.

El Sumo Pontífice partirá desde el predio de Fadea en un vehículo cerrado y circulará por la avenida de Circunvalación hasta la esquina de Colón y Santa Fe. Allí, alrededor de las 11.45, subirá al papamóvil para continuar por las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen.

El recorrido estará vallado para permitir que los asistentes puedan presenciar el paso de la comitiva. Según la organización, “será la oportunidad para que fieles y peregrinos puedan verlo pasar y recibir su saludo”.

El canciller Pablo Quirno se refirió al discurso del papa León XIV durante su visita a la Argentina. En una entrevista con ¿La Ves? por TN , el funcionario rechazó que las advertencias del Sumo Pontífice sobre la pobreza, el empleo y la dignidad de las personas estuvieran dirigidas exclusivamente al Gobierno y sostuvo que sus palabras alcanzan a toda la dirigencia política.

" El mensaje del Santo Padre es universal y claramente interpela a todos los argentinos, interpela a toda la clase política, a la clase dirigencial, nos interpela como sociedad y da un mensaje de lo que nos falta ", afirmó Quirno.

El centro de gravedad de la visita papal se desplaza al interior del país. Desde el norte, Cuyo y el sur, miles de peregrinos convergen hacia Córdoba , el próximo destino del papa León XIV en su tercer día en el país.

Escribo esto desde uno de los cuatro micros que salieron a las cinco de la tarde de San Salvador de Jujuy . En las rutas hay decenas de ómnibus llenos por parroquias de Catamarca, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa . Todos vamos a lo mismo.

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba advirtió que este martes se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, durante la visita del papa León XIV.

Según el pronóstico, el período de mayor inestabilidad será entre las 14 y las 17. Las tormentas comenzarían en las zonas serranas y el sur provincial, para luego avanzar hacia el centro. En el área metropolitana de Córdoba, los sectores norte y noroeste presentan las mayores probabilidades de chaparrones y tormentas.

Continúa el ingreso de fieles al predio de Fadea, en Córdoba , donde una multitud se prepara para participar de la misa que encabezará el papa León XIV. Personas de distintas provincias llegan con reposeras, heladeras portátiles y provisiones para pasar la noche a la espera del encuentro con el Pontífice.

“Somos de Tucumán, vinimos para ver al Papa, vinimos preparadas para pasar la noche”, contó una de las fieles en diálogo con TN.

El papa León XIV encabezará este martes a las 20.15 un encuentro con jóvenes en Palermo , en el marco de su visita a la Argentina. Aunque el ingreso al predio estará habilitado a partir de las 12 del mediodía, los primeros fieles ya llegaron al lugar para participar de la vigilia y asegurarse un lugar en el evento.

"Lo adoro, mi hijo va a seguir el camino del sacerdocio, estoy acá para agradecerle. La felicidad que se siente cuando uno es espiritual no tiene precio en esta vida", expresó Patricia, una mujer que estaba en la fila para ingresar al predio.

Se espera una importante convocatoria para una de las actividades de la agenda del Sumo Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires.

Córdoba vive una vigilia cargada de expectativa por la misa del papa León XIV , para la que se espera una convocatoria de hasta dos millones de personas.

Las puertas de Fadea abrieron a las 18 y desde entonces comenzó a ingresar una multitud de fieles.

Mientras esperan la llegada del Sumo Pontífice, hay grupos musicales, espectáculos de drones, aplausos y canciones en un clima de celebración.

“Muchas veces hicimos esta ruta para vacacionar, pero nunca con tanta emoción y alegría ”, contó una mujer que viajó desde Chaco para participar del encuentro.

Otro fiel de Junín de los Andes (Neuquén) expresó: "Vengo a agradecer, por la vida, por la familia".

Finalizado el segundo día de actividades del papa León XIV en la Argentina , el Gobierno celebró el desarrollo de las actividades que este lunes tuvieron como protagonistas al sector de la discapacidad y el trabajo. En ese contexto, en la Casa Rosada y el Gabinete rechazaron que los discursos del Santo Padre estuvieran dirigidos a la gestión de Javier Milei y destacaron los puntos de coincidencia con el Sumo Pontífice.

“Está saliendo muy bien toda la agenda papal: la organización, la visita, el timing , los cronogramas, los operativos de seguridad. Estamos sorprendidos . No porque no creíamos que fuera a ser así, pero la cantidad de gente que se congregó hoy es histórico ”, sintetizaron en Balcarce 50 luego de la misa central en el Monumento a los Españoles que congregó a más de dos millones de personas.

Si bien todavía no hay una cifra definitiva de asistentes, las primeras proyecciones anticipan que la visita del papa León XIV a Córdoba podría convocar a más de un millón de personas . Con esa estimación como punto de partida, el Gobierno provincial prepara un operativo especial para la jornada, que tendrá como escenario principal el predio de la Fábrica Argentina de Aviones ( FAdeA ).

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , explicó días atrás que el cálculo toma como referencia la visita de Juan Pablo II a la provincia en 1987. “Estimamos que el piso va a arrancar desde la duplicación de la referencia de Juan Pablo II, de 700 mil a 800 mil personas, y el techo no lo vamos a saber nunca. Apuntamos arriba del millón ”, sostuvo.

La elección de FAdeA como sede de la misa también remite a aquel antecedente histórico: fue el lugar donde Juan Pablo II celebró uno de los encuentros multitudinarios durante su visita al país. Además de la ceremonia religiosa, está previsto que León XIV recorra parte de la ciudad en papamóvil, con el objetivo de acercarse a una mayor cantidad de fieles.

En una Argentina atravesada por las discusiones sobre el papel del Estado, el alcance de las políticas sociales y las transformaciones del mundo laboral, el papa León XIV eligió poner a la dignidad humana por encima de cualquier modelo económico. Durante sus primeros dos días en el país, el pontífice desarrolló una concepción de la sociedad en la que la libertad económica convive con responsabilidades colectivas, la propiedad privada tiene una función social y el progreso no puede construirse a costa de los más vulnerables.

Sus discursos no estuvieron dirigidos exclusivamente a los gobernantes ni se limitaron a reivindicar los valores religiosos. Ante empresarios y sindicalistas, defendió el trabajo como fundamento de la vida en comunidad; frente a las personas con discapacidad, cuestionó una sociedad que mide a sus integrantes por su productividad ; y ante las autoridades políticas, advirtió sobre los límites del poder, la necesidad de preservar la democracia y la obligación de construir acuerdos.

Cientos de fieles realizan una vigilia en el Polo Aeronáutico de la provincia, donde León XIV celebrará hoy una misa. En el cielo hubo un espectáculo con símbolos religiosos y una frase: "Nadie sobra".

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV , quien este martes dará una misa a las 10 en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Hay restricciones de tránsito y cientos de fieles ya acampan en el lugar.

Los primeros cortes ya generan complicaciones en los accesos del oeste y en corredores del área céntrica , en el marco del operativo de seguridad dispuesto para la visita papal.

En medio de la expectativa que rodeaba su visita, el papa León XIV salió al balcón de la Arquidiócesis de Buenos Aires para encontrarse con los fieles reunidos en Plaza de Mayo . Desde ese lugar les dedicó un breve mensaje que estuvo acompañado por una bendición.

“Gracias, Buenos Aires. Que la bendición del Señor les llegue al corazón de cada uno de ustedes” , expresó el Pontífice ante la multitud, que respondió con emoción a su aparición.

Fuente: TN