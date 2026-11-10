El Papa, en Córdoba: conversará con 20 personas que viven en situaciones de exclusión

CÓRDOBA.- Después de la misa multitudinaria que celebrará en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), el papa León XIV se reunirá en privado con 20 personas cuyas historias tienen como denominador común: atravesaron situaciones de vulnerabilidad, exclusión o consumos problemáticos y, cada uno a su manera, reconstruyeron sus vidas y acompañan a otros.

Los invitados están vinculados con la Vicaría de los Pobres , liderada por sacerdote Melchor López , quien explicó a LA NACION que en cada ciudad el Papa saluda a 20 personas y que, en el caso de Córdoba , fueron seleccionadas por el arzobispo Ángel Rossi .

“Son personas sufrientes, empobrecidas por el sistema, que está sosteniendo con mucho esfuerzo su vida, un popurrí de realidades existenciales -agregó López-. Todos, a pesar de su sufrimiento, estan trabajando por otros. Esto tiene que ver con Magnifica Humanitas número 16, en el que se refiere a las piedras descartadas que pasan a ser piezas angulares de la sociedad. Toda piedra es parte de la construcción, y esa es la base de esta selección”.

Del grupo, diez son mujeres y diez hombres. Entre ellas hay una referente comunitaria y migrante que coordina una feria barrial, un merendero y un ropero; una trabajadora de la construcción que integra una cooperativa y acompaña a personas con adicciones; la responsable de dos comedores populares, una sala cuna y asistencia a adultos mayores; una costurera que trabaja en una mutual; una docente joven en recuperación del consumo problemático y una profesional terapéutica sobreviviente de trata , que trabaja en una red eclesial.

También una trabajadora rural vinculada a una red solidaria de productores; una catequista reconocida por su comunidad y una emprendedora que salió de la situación de calle y acompaña a otras personas.

La mayoría de las identidades son reservadas a pedido de la misma gente. No es el caso de Alba Camargo, q uien continúa la búsqueda de los restos de sus padres, desaparecidos durante la última dictadura . Su mamá falleció cuando ella era muy chica, y su papá, Armando Arnulfo Camargo, se casó con María Alicia Bértola.

Los detuvieron en julio de 1976 y, un mes después, ella que tenía 13 años fue trasladada a la en Buen Pastor, entonces una cárcel de mujeres, donde estuvo seis meses.

“Que se tome este tiempo, que nos pueda ver -dice Camargo a LA NACION -. Tiene un significado enorme para lo que nosotros queremos visibilizar, que es la búsqueda de huesos para darle humana sepultura”.

Añade que “nunca” buscó reunirse, aunque sí quería hacerle llegar una carpeta al Papa describiéndole quiénes eran los ya identificados. “ Nada más y nada menos que eso. Que para nosotros es mucho y que, en su dimensión, le dará más trascendencia ”, afirma Camargo, quien se define como creyente.

Es una de las impulsoras de la querella por la que se buscan restos en La Perla, el que fuera el campo de detención clandestino más grande del interior del país. Allí, a lo largo del año suman 38 las identificaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense .

Entre los varones se cuentan un constatador cooperativo (exnaranjitas) referente de la lucha por la dignificación del trabajo callejero; un residente en comunidad ( superó la situación de calle; hoy vive en un hogar de una fundación eclesial y ayuda a reinsertarse a otros en su misma situación); un cocinero y acompañante, t rabajador de un centro barrial; un constructor en reinserción social, un joven formado en un programa para personas con antecedentes penales; hoy trabaja en la conformación de una cooperativa cuyo objetivo es la construcción como trabajo digno y un estudiante de barrio popular.

También un albañil, e xconvicto que trabaja en la construcción; se apoya en vínculos sanos para evitar la reincidencia y acompaña a pares a salir adelante; un joven misionero; un maestro rural (d ocente del norte de la arquidiócesis) y un acompañante par (a dulto joven recuperado del consumo problemático de drogas que vuelca su experiencia de vida guiando y acompañando a otras personas).

Fuente: La Nación