Conmoción en Entre Ríos: hallan el cuerpo de un hombre en una planta recicladora, hay tres detenidos

La Policía de Enre Ríos encontró el cuerpo de un hombre en una planta de reciclaje de residuos ubicada en la localidad de Diamante, a pocos kilómetros de Paraná. El hallazgo de las últimas horas tuvo lugar cuando se realizaba un rastrillaje para encontrar a un hombre de 64 años que está desaparecido en la zona rural de Isletas hace varios días. Hay conmoción en el pueblo y también en la provincia.

Tras el hallazgo, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de tres sospechosos. Por estas horas se aguarda por el informe del forense que buscará identificar a la víctima y si es coincidente con el hombre desaparecido de 64 años.

El cuerpo fue localizado durante la mañana de este lunes y trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde. Allí, se están realizando las pericias correspondientes para establecer datos que permitan encausar la investigación policial.

Hay seria posibilidades de que se trate del hombre desaparecido. Una investigación que comenzó durante la noche del domingo, cuando familiares denunciaron que llevaban varios días sin tener noticias de él.

Según confirmó el Once, el hombre buscado vivía en soledad en una casa ubicada en la zona rural del distrito Isletas, en el departamento Diamante. Fuentes policiales confirmaron que sus allegados lo habían visto por última vez algunos días antes y, ante la falta de contacto, decidieron recurrir a las autoridades.

Tras efectuarse la denuncia el domingo, efectivos de la Jefatura Departamental Diamante desplegaron un operativo de búsqueda bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

El rastrillaje por la zona incluyó la participación de perros entrenados y también de drones pertenecientes a la División de Técnicas Especiales de la Policía de Entre Ríos.

En la mañana del lunes, el operativo se centró en las inmediaciones de la planta de reciclaje de residuos de Diamante. Y fue allí, donde los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de una persona mayor de edad, lo que dio lugar a nuevas actuaciones judiciales.

Desde la localidad entrerriana informaron que el personal de Bomberos Zapadores intervino para retirar el cadáver y trasladarlo a la Morgue Judicial de Oro Verde.

Por lo pronto, se investigan los causales de muerte que tuvo el hombre encontrado. Y no hubo información oficial acerca de los resultados de las pericias realizadas, ni tampoco en qué estado encontraron el cadáver.

Tras producirse el hallazgo del cuerpo en la planta de reciclaje de residuos, los investigadores avanzaron con una serie de indicios para reconstruir lo sucedido. Y esas pistas dieron lugar a tres allanamientos en la localidad de Diamante.

El Juzgado de Garantías autorizó los procedimientos, que se concretaron durante el mediodía de este lunes. Y como resultado de los operativos, la Policía detuvo a tres hombres: dos de 40 años y uno de 21.

Según anticiparon, se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. Ahora, los objetos incautados serán sometidos a pericias para determinar si tienen alguna relación con los hechos investigados.

Por lo pronto, los sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía Policial y quedaron a disposición de la Justicia en la investigación que encabeza el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Clarín