La fuerte amenaza contra el papa León XIV por la que detuvieron a un hombre en Bahía Blanca

Un hombre de 58 años fue detenido este domingo en Bahía Blanca , acusado de amenazar de muerte al papa León XIV mediante una llamada al 911 realizada el sábado 7 de noviembre. La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense, que logró identificar al sospechoso y localizar su domicilio.

“911, muerte al Papa HDP” , fue la frase que, según supo Infobae de fuentes policiales, pronunció el hombre al comunicarse con el servicio de emergencias.

A partir de esa comunicación, registrada por el Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911, los investigadores solicitaron información sobre la titularidad de la línea telefónica utilizada para realizar la amenaza . Luego, mediante distintas tareas investigativas, lograron establecer la identidad del presunto autor y su lugar de residencia.

Con los elementos de prueba reunidos, intervino la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Martínez , y el Juzgado Federal de Garantías N° 2, encabezado por Santiago Inchausti .

El magistrado autorizó una orden de allanamiento, requisa, secuestro y detención, que se concretó el domingo en una vivienda de Bahía Blanca. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Flavio Ariel Perrone y secuestraron un teléfono celular, que quedó a disposición de la Justicia.

La detención de Perrone se suma a otros dos episodios que fueron investigados por la Justicia federal en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El primero ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando se inició otra investigación por una amenaza de muerte contra el Sumo Pontífice también mediante una llamada al 911 . El sospechoso fue identificado como Damián Giles , un albañil de 49 años, localizado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.

La Policía Federal allanó su domicilio por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay . Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron al hombre y secuestraron tres teléfonos celulares, uno de ellos utilizado para realizar la amenaza, y un dron cuyas capacidades eran investigadas.

Giles quedó imputado, en principio, por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

El segundo episodio se registró el domingo, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a Tomás Natenzon, de 25 años , acusado de intentar infiltrarse en el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo.

El joven circulaba en una moto Kawasaki con una patente diplomática apócrifa, llevaba cuatro equipos de comunicación y exhibía una credencial vaticana falsa que lo identificaba como supuesto enlace papal.

Por orden de la jueza federal María Romilda Servini , la Policía Federal allanó su departamento de Palermo, donde encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 65 balas , además de una placa policial aparentemente falsa, otra credencial apócrifa y numerosos equipos de comunicación.

Natenzon permanece detenido en una dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, la misma donde se encuentra alojado Giles.

La investigación contra Natenzon está a cargo de Servini y el fiscal Carlos Rívolo, por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

Fuente: Infobae