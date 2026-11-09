Tragedia en Córdoba: detuvieron a dos sospechosos acusados de matar a un hombre a la salida de un boliche

Dos hombres, de 31 y 32 años, fueron detenidos durante la noche de este domingo en distintos puntos de la provincia de Córdoba , acusados de ser los presuntos autores del homicidio de Juan Pablo Dantesano (30) , quien falleció a la madrugada en medio de un confuso episodio ocurrido a la salida de un boliche en la localidad de La Cumbre .

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, el episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el bar Felipe Costa, ubicado sobre la calle Belgrano al 200.

Según la reconstrucción de los hechos que pudo realizar la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín , a cargo de la fiscal Silvana Pen , Dantesano habría salido del establecimiento y se encontraba alcoholizado cuando intentó ingresar nuevamente. En ese momento, un hombre le habría impedido el paso y le habría propinado un golpe de puño.

En consecuencia, Dantesano habría caído dos escalones . Al caer, la víctima se golpeó la cabeza y quedó inmovilizado. No conforme con eso, el atacante lo pateó en la cabeza.

Consumado el fallecimiento de la víctima, la fiscal Pen dispuso una serie de medidas para dar con los responsables. En ese contexto, personal de la Policía de Córdoba detuvo a uno de los presuntos asesinos tras un allanamiento llevado a cabo en una vivienda de Los Cocos.

Por su parte, el segundo sospechoso se presentó de forma espontánea en la Unidad Judicial donde tramita el expediente y quedó a disposición de la Justicia.

Ambos sospechosos se negaron a declarar, pero sí designaron el mismo abogado defensor.

En cuanto a la causal de muerte, fuentes del caso confirmaron este lunes a Infobae que el resultado preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Dantesano arrojó que falleció a raíz de una hemorragia cerebral secundaria a traumatismo craneoencefálico .

Inevitablemente, el asesinato de Dantesano recuerda la trágica muerte de Fernando Báez Sosa , quien falleció el 18 de enero de 2020 a la salida de la discoteca Le Brique en l a ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de ser brutalmente golpeado por una patota de rugbiers.

El joven de 18 años había mantenido una discusión con un grupo de rugbiers dentro del local y, poco después, fue atacado a golpes en la vía pública.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi , considerados coautores del homicidio.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal. Los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño descartaron la agravante de alevosía, pero mantuvieron la del concurso premeditado de dos o más personas.

Desde entonces, las defensas presentaron distintos recursos para intentar revertir las decisiones judiciales.

En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había rechazado otros planteos de los condenados, entre ellos recursos de nulidad y revisión extraordinaria.

Fuente: Infobae