Boca, a la Copa Libertadores 2027: uno por uno, todos los clasificados hasta hoy

Boca Juniors es uno de los cuatro clubes de la Argentina que ya tiene su participación asegurada en la Copa Libertadores 2027 y consiguió su boleto como campeón de la Tabla Anual en la primera de las cuatro chances que tenía. Es así que el conjunto xeneize participará del máximo certamen continental por tercer año seguido con el anhelo de, una vez por todas, volver a conquitar el ansiado trofeo.

El elenco de Rodolfo Arruabarrena sumó 63 puntos entre los torneos Apertura y Clausura con 17 victorias, 12 empates y apenas tres derrotas y relegó a Rosario Central (62) y Argentinos Juniors (60), ambos también clasificados a la Libertadores 2027 por la misma vía. En el caso del Bicho está accediendo a la Fase 2 de la etapa preliminar.

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Belgrano de Córdoba, por su parte, fue el primer club argentino que obtuvo su plaza como campeón del Apertura. Lo mismo conseguirán el vencedor del Clausura y el de la Copa Argentina. En el caso de ser Boca el gandor del Clausura, liberará su cupo de la Tabla Anual y decantará en Independiente Rivadavia de Mendoza que es el primero de los equipos con boleto en la Copa Sudamericana.

Lo mismo ocurrirá si el combinado capitaneado por Leandro Paredes gana la Copa Sudamericana, de la que disputará la definición frente a Atlético Mineiro. Esa variable hará que libere el boleto de la Anual para Independiente Rivadavia. ¿Y si gana ambos trofeos? Liberará dos cupos en la Anual y el segunda favorecerá a Gimnasia de La Plata. En el caso de dar la vuelta olímpica en la Copa Argentina, se beneficiará Platense como subcampeón.

Ello decantará también en clubes que esperan que se liberen cupos para la Sudamericana. Sin tener en cuenta a Belgrano -10°- porque ya está en la Libertadores, Estudiantes -11°-, siempre que no conquiste la Libertadores 2026, es el equipo mejor posicionado de los que no se clasificó a ningún certamen internacional para recibir un cupo en la Sudamericana. Le siguen en la consideración Barracas Central y Defensa y Justicia, el otro conjunto que puede verse beneficiado en un contexto donde el máximo posible de cupos que se pueden liberar es dos, además del del Pincha.

Otros tres equipos de la Argentina pueden clasificar a la Libertadores 2027 por diferentes vías. El primero es Estudiantes de La Plata, que terminó undécimo en la Tabla Anual y no avanzó a octavos del Torneo Clausura. El Pincha disputará la final de la edición 2026 del certamen el próximo 28 de noviembre vs. Palmeiras en Montevideo y si es campeón ingresará a la próxima edición.

Los demás son Platense y Banfield, en la misma situación que el conjunto platense porque no se metieron en la Anual ni siguen en carrera por el título del Clausura. Ambos pueden obtener su boleto como campeones de la Copa Argentina, en la que el Calamar está en la definición y el Taladro jugará semifinales vs. Boca. En caso de que el título se lo quede el xeneize, Platense esperará que el equipo de Arruabarrena gane también el Torneo Clausura o la Copa Sudamerica para que le libere la plaza.

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Fuente: La Nación