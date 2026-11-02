La AFA pagaba vuelos privados y yates que habría usado Chiqui Tapia con la plata que cobraba el empresario Faroni en Estados Unidos

Los clubes argentinos luchan por escaparse de las deudas o directamente de la quiebra, en numerosos casos tuvieron que caer en la "ayuda" de oscuros financistas como Ariel Vallejo, el ahora detenido dueño de Sur Finanzas, o buscarse un padrino con recursos propios. Mientras tanto, el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia habría gastado millones de dólares que debían ingresar a las arcas de la institución en vuelos privados personales, yates y otros lujos.

Según consignó el diario La Nación en base a facturas y correos y documentos secuestrados por la Justicia en las oficinas porteñas de la AFA, estos gastos suntuarios se hacían bajo las órdenes del tesorero de la institución Pablo Toviggino.

Un correo interno de AFA fechado el 21 de julio de 2023 permite asomarse al circuito contable que se seguía para registrar gastos pagados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni que recaudaba ingresos de la entidad en el exterior. Una empleada de Administración, Paula Méndez, pidió instrucciones para imputar y compensar facturas ya abonadas. Entre los destinatarios estaban la contadora Mónica Bouvet, responsable de Administración y Control, y el tesorero Pablo Toviggino.

El mensaje aludía a una “op” de compensación entre una factura por derechos de agosto y otros comprobantes, además de un saldo pendiente al 30 de junio. La consulta no detallaba quién había solicitado cada servicio ni a quiénes habían beneficiado. Pero muestra que las áreas administrativas de la AFA intervenían para definir cómo asentar pagos que TourProdEnter ya había realizado.

Entre los comprobantes mencionados en ese correo, que publica La Nación, aparece una factura de AB Yachts and Lifestyle LLC, una firma radicada en Miami. Fue emitida el 13 de julio de 2023 por 9.150 dólares y describe el alquiler de un yate para “uso recreativo”. El documento identifica la embarcación como un Sanlorenzo de 76 pies.

La transferencia se había hecho un día después de la emisión de la factura: salió de una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank y llegó a otra del Bank of America, en Denver. Los registros bancarios también reflejan otros tres pagos a AB Yachts and Lifestyle: 47.520 dólares el 10 de enero de 2023, 5.402 el 24 de enero y 6.710 dólares el 1° de agosto de ese año.

La documentación reseñada no identifica quién alquiló o utilizó el yate . La mención a una embarcación de lujo, por sí sola, tampoco permite establecer si hubo una actividad institucional de la AFA. Pero el servicio prestado y el circuito administrativo para pagarlo alimentan las sospechas.

En el mismo intercambio de correos aparece Damad Yachts 2018 SL , una empresa de Madrid dedicada a la venta, el alquiler y la reparación de yates. Sin embargo, el comprobante incluido en el mensaje no describe el uso de una embarcación: corresponde a servicios relacionados con el alquiler de un avión entre el 25 y el 27 de julio de 2023.

Esas fechas coincidieron con el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. El 27 de julio, después del empate de la Selección argentina frente a Sudáfrica, “Chiqui” Tapia publicó un mensaje de apoyo al equipo. La coincidencia temporal aporta una referencia para reconstr uir la agenda del presidente de la AFA, aunque no demuestra que haya viajado en la aeronave mencionada.

El cruce con información bancaria obtenida mediante un procedimiento de discovery permitió identificar dos transferencias a Damad desde una cuenta de TourProdEnter en el Banco Sabadell de España: 60.072 dólares el 30 de junio de 2023 y 11.317 dólares el 24 de julio. La documentación disponible no permite establecer si esos giros cancelaron una parte o la totalidad de una factura por 460.072,29 dólares , ni cómo se relacionan exactamente ambos registros.

Otro proveedor mencionado en el correo del 21 de julio es Emerald Aviation , vinculada con el argentino Fernando Boye . Una factura del 3 de julio de 2023 por 169.000 dólares incluye la referencia “EEUU Reuniones Copa América 2024”. El concepto deja preguntas abiertas sobre quiénes participaron de esos encuentros, qué actividades se realizaron y cuál fue el motivo para que la AFA afrontara ese gasto.

En los allanamientos también se secuestraron otros comprobantes de Emerald Aviation: uno por 295.000 dólares por un viaje de Buenos Aires a París, ida y vuelta , en un Gulfstream GV con matrícula LV-KAX; otro, por 355.000 dólares, por el alquiler de esa aeronave en junio de 2023; y un tercero, por 301.300 dólares, por un viaje realizado en noviembre de 2025. El mismo avión habría trasladado a Tapia a Suiza.

La factura de 355.000 dólares aparece citada en otro mail interno, fechado el 14 de junio de 2023. Laura Sánchez, de la Gerencia de Finanzas, consultó a Bouvet y Méndez cómo registrar el pago y si debía hacerse en pesos o dólares. El correo también menciona unas entradas para el Mundial que tenía una persona identificada como “Ricky”, una operación pendiente de compensación y un saldo que aún quedaría a favor de una factura de la AFA.

Ese intercambio muestra que los comprobantes de Emerald Aviation también se procesaban dentro del sistema de compensaciones. Pero no aclara quién era “Ricky”, quién recibió las entradas ni a qué operación correspondían.

Entre los archivos encontrados en computadoras de la AFA hay facturas de Alas del Fin del Mundo, asociadas en esos documentos a otros vuelos vinculados con viajes de Tapia. Una de ellas registra un trayecto de San Fernando a Zúrich, en abril de 2023, por 225.000 dólares. Otra consigna un vuelo a París y Alemania entre el 6 y el 11 de mayo, por 286.000 dólares.

El 9 de mayo, Tapia publicó una foto desde París, donde participó de la gala de los premios Laureus junto con Lionel Messi y otros deportistas. La coincidencia entre ese evento y las fechas del vuelo aporta un indicio para reconstruir los desplazamientos de los dirigentes. La identidad de los pasajeros, sin embargo, debe contrastarse con los registros de vuelo y sus manifiestos.

En los comprobantes examinados por La Nación se repite un mecanismo: distintas empresas emitían facturas; empleados de la AFA consultaban cómo imputar o compensar los gastos; y TourProdEnter realizaba las transferencias . Los movimientos de esa firma son investigados en causas judiciales en la Argentina y ante la Corte Federal de Miami.

En diciembre del año pasado, La Nación había informado que TourProdEnter había afrontado compromisos por al menos 13,5 millones de dólares en aviones privados, vuelos chárter y gastos relacionados con la actividad aérea. Entre los proveedores mencionados figuraban Winter Palace SAS, con pagos por US$1,5 millón; Jet Support Services, por US$944.615; Banyan Air Services, por US$778.618; PLS Logistic LLC, por US$450.000; y Alas del Fin del Mundo, por casi US$1,3 millón.

Los archivos secuestrados ahora incorporan otro conjunto de comprobantes: 27 presuntas facturas de Tankat LLC dirigidas a TourProdEnter. Todas aluden a vuelos privados . Las rutas que más se repiten son Miami, Asunción, Nueva York y Buenos Aires, con importes de entre 142.000 y 750.000 dólares. Tankat declara una dirección en un edificio de oficinas de alquiler de Miami.

Varios comprobantes están fechados el mismo día , aunque describen recorridos distintos. El 16 de enero de este año, la factura TK-00003054 consignó un vuelo de Miami a Asunción por 350.000 dólares . Otra, la TK-00003055, detalló la ruta Asunción-Miami-Nueva York por 480.000 dólare s.

Los registros bancarios muestran una transferencia de 750.000 dólares de TourProdEnter a Tankat ese mismo día. Con la información disponible no se puede precisar si el pago cubrió esas facturas o si hubo otra forma de compensación.

La investigación deberá determinar quién ordenó y autorizó los gastos, quiénes utilizaron los servicios y qué documentación respaldó cada operación. Por ahora, los correos y las facturas reconstruyen parte del circuito administrativo, pero dejan sin respuesta varios de esos interrogantes.

Fuente: Clarín