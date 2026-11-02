Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con el enviado especial de Donald Trump contra el antisemitismo

Javier Milei se reunió este lunes al mediodía con el rabino Yehuda Kaploun , enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , para "monitorear y combatir" el antisemitismo.

El encuentro se realizó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y contó con la presencia del canciller, Pablo Quirno. También participaron el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, el asesor especial Samuel Rosner, y el viceconsejero de la Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney.

Kaploun es el comisionado de Trump para la lucha contra el antisemitismo y de extrema confianza del mandatario estadounidense. Desde la DAIA argentina vienen alertando que el antisemitismo ha ido en aumento en el mundo, y en el país en particular, tras los atentados del 7 de octubre en territorio israelí por parte de la guerrilla islamista de Hamas.

No es la primera vez que el rabino se reúne con el primer mandatario. Incluso en su visita anterior al país, que fue preparatoria para un encuentro anual de la IRHA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) en Buenos Aires, ambos habían mantenido contacto.

Fue en el primer plenario de la IRHA, que tuvo lugar el 1° de junio en el Hotel Sheraton, el Presidente fue orador del evento. Estuvo acompañado por el entonces jefe de gabinete, Manuel Adorni , el propio Quirno pero también por la secretaria general de la IHRA, Michaela Küchler , y el empresario Marcelo Mindlin, titular del Museo del Holocausto de la Ciudad.

Bajo el lema “Expandiendo las Fronteras de la Memoria”, la Argentina es sede de los dos plenarios anuales de la IHRA, en el marco de su presidencia del organismo durante 2026. Se trata de la primera vez que un país del hemisferio sur ejerce este rol, se informó oficialmente. El primer encuentro tuvo como objetivo incorporar nuevas voces regionales a las iniciativas de educación, memoria y lucha contra el antisemitismo.

Durante su alocución, Milei advirtió que "no tenemos reparo alguno en sostener que hoy existe una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita. Esta alianza funciona como vector contemporáneo del antisemitismo, y el hilo secreto que los une no es otro que el odio a la civilización occidental. Por eso, la proliferación del antisemitismo es el canario en la mina de la decadencia, es lo primero que nos indica el sendero de destrucción por el que nos quieren conducir".

Fuente: Clarín