Fernando Espinoza: “Es urgente un shock salarial en los hogares y recuperar las economías regionales”

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Tras una nueva gira por el interior bonaerense, en la Segunda Sección Electoral, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza advirtió sobre la fuerte caída del consumo, el impacto de los tarifazos, reclamó una recomposición urgente de los ingresos familiares, y aseguró: “Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país”.





El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitó San Pedro, Ramallo y San Nicolás, en la 2da. sección electoral de la provincia de Buenos Aires, y mantuvo encuentros con la comunidad de cada ciudad: “Caminar y mirarnos a los ojos con nuestras vecinas y vecinos es la mejor forma de gobernar, hay que escuchar de primera mano qué país quieren y sueñan los sectores agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos y productivos de la región”.





“Después de hablar con los pequeños y medianos productores, con los sectores de las economías regionales, con los comerciantes, con los trabajadores y las vecinas y vecinos, quedó claro que en la nueva Argentina que vamos a construir entre todos, hay que potenciar el protagonismo del interior bonaerense”.





“En San Pedro, la ciudad de los viveros, de los cítricos, las ventas cayeron, bajó la rentabilidad y aumentaron mucho los costos fijos, como la luz, el gas y el gasoil. También visitamos un merendero comunitario donde la demanda aumentó en más de un 100%. En definitiva, vimos las consecuencias del desastroso modelo de Milei que deja en la ruina a productores y trabajadores”, señaló Fernando Espinoza.





“En Ramallo, visitamos un centro de jubilados, nos contaron que el deterioro en la calidad de vida es generalizado”, sostuvo Fernando Espinoza y añadió: “Acá, en el interior productivo de la Provincia la mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Hay que volver a inyectar dinero en los hogares”.





“En el Santuario de la milagrosa Virgen de San Nicolás, conversamos con los feriantes que están en las afueras de la Basílica, y nos contaban que el último 25 de septiembre, que es el día de la Virgen de San Nicolás, hubo más visitantes pero las ventas cayeron en más de un 60%”, remarcó Fernando Espinoza. En esa línea, resaltó que la ciudad “sufre las consecuencias de los mega tarifazos, después de que Milei la excluyera como Zona Fría. Les sacaron el subsidio de gas a más de 44 mil familias, lo que significa un aumento del 50% en las tarifas. Además cerraron más del 40% de los comercios de la zona”.





“Lo que se nota claramente en esta región noreste de la provincia de Buenos Aires es el deterioro en la calidad de vida de las vecinas y vecinos a causa del plan económico de Milei, con los tarifazos, con la apertura indiscriminada de las importaciones, con el cierre de industrias, con el aumento de la desocupación y el crecimiento de las familias endeudadas y los jóvenes en mora”, describió Fernando Espinoza. “Es momento de construir con los hombres y mujeres de toda la provincia. Ellos son la fuerza pujante que mueve la economía”, destacó.





Por último, Fernando Espinoza resaltó: “Hay que abrir las puertas a otros sectores y construir un gran frente electoral que vaya más allá del peronismo”.“Seguiremos impulsando nuevas propuestas para una nueva Argentina, en la que, a partir del 10 de diciembre de 2027, vamos a tener un nuevo presidente y ese presidente es Axel Kicillof”.