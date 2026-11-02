La “Toretto” se quebró en la primera audiencia del juicio: “Nunca imaginé que me iba a pasar algo así”

A poco de iniciada la primera audiencia del juicio oral en la que está acusada de homicidio, Felicitas Alvite , conocida como “La Toretto” , se quebró en un llanto que le impidió seguir con la declaración. “Nunca imaginé en mi vida que algo así me iba a pasar, lo sufro como si fuera el primer día", dijo ante los jueces.

Luego volvió a pedir perdón a la familia de Walter Armand (35) el músico que conducía la moto que la joven embistió a alta velocidad en abril de 2024 y que terminó de forma trágica. “Jamás le haría daño a alguien”, alcanzó a decir antes de que sus abogados pidieran la suspensión del testimonio.

Este lunes comenzó la instancia final del proceso contra Alvite y Valentina Velázquez , acusadas por la muerte de Armand. La hipótesis judicial es que ambas chicas habrían estado en medio de una competencia cada una en un vehículo, antes de embestir al motociclista en el cruce de las avenidas 13 y 532 de la capital bonaerense.

La acusación es por “homicidio simple con dolo eventual” . Quiere decir que la Justicia cree que Alvite y su amiga entendían que su acción era temeraria, que podría derivar en una situación fatal, pero que no hicieron nada para evitarlo.

En su breve exposición, que constituye una declaración indagatoria a instancias del proceso que la tiene como imputada, Alvite explicó que "se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tiktok en donde me hago llamar la Toretto . Pero nada de eso es lo que soy”. Se refería a un posteo que subió a esa red social antes del incidente vial donde hacía alarde de sus preferencias por la velocidad.

La abogada que representa a los familiares de la víctima, Delfina Burlando , (del estudio de Fernando Burlando ) sostuvo que “cruzó al menos seis semáforos en rojo . Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador”.

La jornada incluyó también el relato de Julia, la madre de Felicitas, un médico que intervino a Armand antes de morir en el hospital San Roque de Gonnet , y otros agentes que participaron del procedimiento posterior al hecho.

El juicio oral se realiza ante el Tribunal Oral Criminal II de La Plata , integrado por los jueces Silvia Hoerr , Analía Carrillo y Claudio Bernard . Está previsto el paso de casi un centenar de testigos, entre ellos 20 agentes policiales, peritos y técnicos en accidentología.

El fiscal de juicio, Martín Raúl Chiorazzi , buscará comprobar que el recorrido de las dos jóvenes por el centro de La Plata fue una “picada ilegal” . Para eso convocó a quienes revisan los videos de las cámaras instaladas por el municipio. Uno de ellos estuvo dos horas declarando este lunes.

La defensa de las imputadas -encabezada por Flavio Gliemmo - buscará limitar el alcance de las pruebas que se han recolectado. Procurará convencer al jurado de que se trató de un episodio vial trágico . Y que su defendida hizo todo lo que le correspondía luego del impacto contra la moto.

Tratará de comprobar que el episodio terminó por enfermar a Alvite, quien tuvo episodios de ataques de pánico en los meses posteriores al hecho.

La fiscalía -junto a la querella - pretenden incorporar la mayor cantidad de elementos posibles para llevar el caso hacia una acusación más gravosa .

Patrocinados por el estudio de Fernando Burlando, pretenden modificar la imputación para que la condena sea mayor.

El homicidio con "dolo eventual" puede llevar al acusado a una condena de 8 a 25 años de prisión , la misma escala que el asesinato simple.

Si eso no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un homicidio culposo (sin intención) y entonces, la pena sería mucho menor y Alvite quedaría en libertad.

Alvite espera el juicio con prisión preventiva pero beneficiada por una domiciliaria . Hace menos de un mes, la Justicia rechazó un pedido de la defensa para que pudiera salir dos veces por semana de su casa para trabajar en un estudio jurídico de la ciudad.

Fuente: Clarín