Reino Unido designó a un experto en derecho del mar como su representante ante el tribunal que tratará la denuncia de Argentina por la explotación petrolera en Malvinas

El gobierno de Reino Unido comunicó este lunes la designación de su representante en el proceso judicial iniciado por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar por la explotación hidrocarburífera en las aguas de las Islas Malvinas.

Los británicos eligieron a Vaughan Lowe , un catedrático emérito de la Universidad de Oxford y jurista especializado en derecho internacional, como juez ad hoc, es decir, un magistrado que se sumará a los miembros del tribunal mientras dure el juicio entre ambos países.

Desde Londres se compartió un comunicado oficial anunciando la elección de Lowe para el cargo, en donde se presentó el conflicto diplomático en el que intervendrá como "el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico Sudoccidental (Argentina c. Reino Unido)".

El Estatuto del Tribunal Internacional del Mar permite a una parte que no cuenta con un juez de su nacionalidad entre sus miembros designar uno para un caso concreto. En ese marco, es que el Reino Unido designó a Lowe.

Argentina ya cuenta con una representante en el Tribunal con la jueza Frida Armas Pfirter, especialista en derecho público internacional, quien lleva siendo parte del cuerpo judicial desde junio de 2023.

Lowe, reportó MercoPress, ocupó la cátedra Chichele de Derecho Internacional Público en Oxford y es uno de los juristas británicos más reconocidos en derecho del mar.

El jurista inglés realizará su declaración solemne para incorporarse al Tribunal el próximo lunes 9. Tan solo un día después, se dará inicio el proceso con una primera audiencia celebrada el martes 10 de noviembre en Hamburgo, y se extenderá hasta la tarde del día siguiente.

De acuerdo con la presentación del Gobierno argentino, se solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la suspensión provisional de las actividades de explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

El planteo sostiene que dicha explotación es ilegal mientras persista la controversia de soberanía con Gran Bretaña, por lo que no corresponde la utilización de los recursos naturales ni el agravamiento de la disputa mientras el conflicto permanezca sin resolver.

Lowe cuenta con un relevante historial interviniendo en conflictos internacionales con más de 25 años de experiencia , tanto como juez como abogado.

En su rol de abogado, desde 2023 representa a Sudáfrica en la denuncia presentada por genocidio en contra de Israel en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El proceso judicial aún sigue en pie y se espera que se prolongue hasta 2029.

También representó a Irán en su reclamo contra Estados Unidos por el incumplimiento de un Tratado de Amistad que ambos países firmaron en 1955. Este caso salió favorable para los iraníes cuando la Corte Internacional dio su sentencia definitiva en marzo de 2023.

En el continente americano, Lowe también fue abogado en varios conflictos legales, como fue el caso de la disputa territorial entre Chile y Perú, en donde se delimitó el límite marítimo entre ambos países en enero de 2014. En este juicio, el británico representó a Perú.

Como juez, el académico conformó el Tribunal Europeo de Energía Nuclear desde 2006 hasta 2014, cargo en el que llegó tras ser propuesto por el Reino Unido.

El último caso en el que intervino en carácter de juez fue en la disputa territorial marítima entre Ucrania y Rusia por los derechos del Estado en el mar Negro, el mar de Azov y el estrecho de Kerch, disputa que se cerró en abril de 2026, cuando se dictaminó que Moscú violó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En este proceso, Lowe fue designado por Ucrania.

Fuente: Clarín