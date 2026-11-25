La madre y el padrastro de una niña de tres años fueron detenidos este miércoles en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, acusados de matar a golpes a la menor , que había llegado sin vida al centro de salud local durante la noche del 10 de septiembre pasado.

Los arrestados son Camila Belén Álvarez , de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata , de 22. Ambos fueron arrestados durante la madrugada en la vivienda de la calle Entre Ríos, entre Neuquén y Chaco, donde vivían junto a la víctima.

La investigación comenzó después de que la madre llevara a la niña al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi, cerca de las 23:20 del 10 de septiembre. La pequeña ingresó inconsciente y sin signos vitales . Los médicos intentaron reanimarla, pero constataron su fallecimiento durante la madrugada del 11.

La médica de guardia advirtió que la víctima tenía hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo . El hallazgo derivó en la intervención de la Policía y de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

El expediente se inició como “averiguación de causales de muerte”. Policía Científica trabajó en el CAPS y en la casa de la niña. Allí fueron secuestrados un juego de sábanas con manchas presuntamente hemáticas y prendas de vestir de la víctima.

Durante más de dos meses, la SubDDI de Miramar reunió testimonios, relevamientos en el barrio y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas. Fuentes policiales y judiciales indicaron que esas medidas reunieron elementos para solicitar las detenciones de Álvarez y Zapata.

Así, efectivos de la SubDDI Miramar llegaron este miércoles a la vivienda de la calle Entre Ríos.

Los dos acusados estaban en el domicilio. Durante el allanamiento, los investigadores les secuestraron sus dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Posteriormente, Zapata fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. No fue igual el caso de Álvarez, ya que cursa un embarazo , por lo que quedó a la espera de un cupo en una unidad destinada a mujeres embarazadas.

La causa ahora está caratulada como homicidio agravado por el vínculo . Los dos detenidos serán trasladados a la sede fiscal este jueves para sus correspondientes indagatorias.

Mientras tanto se aguardan los resultados complementarios de la autopsia y las pericias sobre las sábanas y los celulares secuestrados.

Fuente: Infobae