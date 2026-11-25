Lanzaron un portal gratuito de empleo en la Provincia: cómo registrarse, cargar el CV y buscar trabajo

ZONALES





El Gobierno bonaerense presentó el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma digital pública y gratuita que busca conectar a personas que necesitan trabajo con empresas y emprendimientos que ofrecen puestos laborales en la provincia de Buenos Aires.





La herramienta, impulsada por el Ministerio de Trabajo, permite crear un perfil personal, confeccionar un currículum, consultar las vacantes disponibles y postularse directamente a las búsquedas de personal.





Para utilizar el servicio hay que ingresar a https://www.trabajo.gba.gov.ar/sbe/ y completar el registro. El portal puede utilizarse desde una computadora o un teléfono celular.





Además de las ofertas laborales, la plataforma incluye cursos y talleres presenciales y virtuales, herramientas de orientación para quienes buscan empleo y contenidos para mejorar las posibilidades de inserción laboral. También ofrece información sobre alternativas de financiamiento de Provincia Microcréditos.





El sistema contempla, por otra parte, un espacio para empleadores, que podrán publicar búsquedas, consultar perfiles de postulantes, coordinar entrevistas y solicitar asistencia para seleccionar personal. La iniciativa prevé articular acciones con municipios, universidades y otras instituciones.





Durante la presentación, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la política económica nacional y sostuvo que la Provincia continuará trabajando junto a los municipios para proteger la producción y el empleo.





“Junto a los municipios vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la producción, el trabajo y la industria nacional”, expresó.