La ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes y ordenó retirarlo del mercado por riesgos cardiovasculares

NACIONALES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de todos los medicamentos que contengan rosiglitazona, un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2. La medida se tomó luego de una evaluación que detectó un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre ellas infartos de miocardio e insuficiencia cardíaca.





La decisión quedó establecida mediante la Disposición 7557/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además de suspender el uso de la sustancia, el organismo canceló las autorizaciones de comercialización y los registros sanitarios de todos los productos que la contengan, ya sea como único componente o combinada con otros principios activos.





La ANMAT también ordenó a los laboratorios retirar inmediatamente esos medicamentos del mercado y comunicar al Instituto Nacional de Medicamentos las acciones realizadas para cumplir con la disposición.





Entre los antecedentes considerados figura una evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que concluyó que los riesgos asociados a la rosiglitazona superaban sus beneficios terapéuticos y que no existían medidas adicionales suficientes para reducirlos.





En Argentina, el producto que todavía figuraba registrado y comercializado al momento de la decisión era Glimide 8 mg, elaborado por Laboratorio Beta S.A., en presentación de 30 comprimidos.





¿Qué deben hacer quienes toman este medicamento?





Las personas que estén bajo tratamiento con rosiglitazona deben comunicarse cuanto antes con su médico para recibir indicaciones y evaluar una alternativa terapéutica. Es importante no modificar ni interrumpir un tratamiento por cuenta propia sin orientación médica.