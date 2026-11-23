Detuvieron en Pinamar a una influencer que hacía maniobras peligrosas con una camioneta rosa en la arena

ZONALES





Una influencer de 20 años fue detenida en Pinamar luego de ser identificada como la conductora de una camioneta RAM rosa que realizaba maniobras peligrosas en el sector conocido como “La Olla”. La secuencia, en la que también se observa a varias personas viajando por fuera del vehículo, se viralizó en las redes sociales.





A partir de las imágenes, personal de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar inició una investigación para identificar el rodado y a quien lo conducía.





La camioneta, una Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa, fue localizada en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, donde finalmente fue secuestrada. La conductora fue identificada como Lara Magalí Rapallo, de 20 años, con domicilio en Pilar.





La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla conductas vinculadas a la conducción peligrosa, y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones N.º 4 de Pinamar.





Rapallo cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram y también tiene actividad como streamer. En las últimas semanas había tomado notoriedad en redes sociales por un episodio de violencia con su expareja, Santiago De León Quintana, conocido como Chaipa7, durante una transmisión en la plataforma Kick.





Tras aquel episodio, la joven denunció a su pareja, quien fue detenido. La intervención policial se había iniciado a partir de un llamado al 911 y, según trascendió, los efectivos constataron que Rapallo presentaba una lesión visible en el rostro.





En esta oportunidad, la investigación se inició por las maniobras realizadas en la arena, que quedaron registradas en un video difundido masivamente en redes sociales.