La hermana del adolescente de 16 años que murió baleado durante un robo en Morón publicó una fuerte despedida: “Quiero los nombres y las direcciones”

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La muerte de Mateo, el adolescente de 16 años que recibió un disparo durante un robo en Morón, generó mensajes de dolor y reclamos en las redes sociales. Su hermana publicó una fuerte despedida en Instagram y exigió conocer quiénes fueron los que, según ella, lo dejaron morir.

“Quiero los nombres y las direcciones de los gil... que lo dejaron morir”, escribió la joven. También compartió un mensaje en el que cuestionó lo ocurrido y apuntó contra quienes estuvieron involucrados en el episodio.

Amigos del adolescente también expresaron su tristeza por lo sucedido. “¿Por qué, hermanito mío?”, publicó uno de ellos en una historia de Instagram. Otro escribió: “Mateito, hermano, ¿por qué a vos, rata la c... de la gorra y a los g... que te dejaron morir?”.

El tiroteo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de este lunes, en la calle Aguado al 1200, frente a una casa donde se realizaba un cumpleaños y había un grupo de jóvenes reunidos.

Según la investigación, Mateo vivía cerca del lugar. Sus familiares se presentaron en la escena e increparon a los efectivos policiales durante el operativo.

Cómo murió el adolescente

De acuerdo con la reconstrucción policial, dos jóvenes llegaron en un auto y estacionaron frente a la vivienda. Detrás de ellos apareció un Fiat Cronos, del que bajó una persona armada que los amenazó.

Uno de los jóvenes quedó paralizado, mientras que el otro corrió hacia el interior de la casa. En ese momento comenzaron los disparos.

La Justicia continúa investigando para determinar quiénes efectuaron los tiros, si hubo un enfrentamiento entre los propios integrantes de la banda o si intervino otra persona que estaba en la zona.

El auto de las víctimas quedó en el lugar con varios impactos de bala, mientras que el vehículo utilizado por los ladrones fue encontrado abandonado en Rafael Castillo.

“Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”, contó a Mediodía Noticias, de eltrece, una vecina que presenció parte de la secuencia.

La mujer agregó que, al principio, pensaron que se trataba de un caso de defensa personal, porque no les parecía razonable que se produjera un asesinato entre delincuentes.

“Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”, relató.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, con intervención de la comisaría local.