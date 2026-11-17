“Maté a mi hija”: Detuvieron a una mujer tras arrojar a su hija desde 20 metros de altura

INTERNACIONALES





Una mujer de 23 años fue detenida después de arrojar a su propia hija, de 4 años, desde un viaducto ubicado en el centro de San Pablo, Brasil. Tras la caída, salió corriendo y comenzó a gritar que había matado a la niña. Luego ingresó a una ambulancia que se encontraba en las inmediaciones, según el testimonio de personas que presenciaron el hecho.

El episodio ocurrió el domingo 15 por la tarde, en el viaducto Pedroso, en la zona de Bela Vista. La pequeña cayó sobre la avenida 23 de Maio desde una altura estimada de entre 15 y 20 metros.

De acuerdo con el boletín policial, dos personas que estaban dentro de un automóvil detenido por el tránsito observaron cómo la mujer llevaba a la niña hasta la baranda y la arrojaba hacia la avenida.

Una de las personas declaró que la madre sostenía a la pequeña como si fuera un objeto y no en brazos, como habitualmente se carga a un niño. Ante la situación, el conductor comenzó a tocar bocina para intentar impedir que la mujer concretara la acción.

Después de arrojar a la niña, la mujer comenzó a correr mientras gritaba: “Maté a mi hija, maté a mi hija”.

**La det