Un hombre de 52 años fue encontrado asesinado en un terreno baldío de la ciudad de Baradero y la investigación permitió reconstruir las horas previas a su muerte: había sido víctima de una feroz golpiza y, aunque quedó tendido en la calle, consiguió levantarse y caminar hasta el descampado donde finalmente murió.

Por el hecho, la Policía detuvo a dos sospechosos, identificados como Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos . La investigación busca establecer qué participación tuvo cada uno en el trágico desenlace y no descartan que haya más personas involucradas en el ataque.

El hecho salió a la luz en las últimas horas tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en un terreno baldío ubicado entre las calles José María Paz, Obligado y Carranza.

Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Baradero encontraron el cuerpo de Javier Oscar Díaz , pero ya no había nada que pudieran hacer para reanimarlo.

La escena dio inicio a una investigación para determinar las circunstancias de la muerte . Los primeros resultados de la autopsia confirmaron la gravedad de las heridas que presentaba el hombre.

El informe forense determinó que Díaz sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y graves lesiones en el bulbo raquídeo. Las heridas fueron provocadas por el impacto de un elemento contundente.

Los resultados permitieron establecer que el hombre había recibido una golpiza de extrema violencia , que terminó provocándole la muerte en pocas horas.

Pero la reconstrucción de sus últimos movimientos aportó otro dato estremecedor: pese a la gravedad de las lesiones, Díaz no murió en el acto sino que agonizó durante varias horas.

De acuerdo con la reconstrucción, poco antes del desenlace fatal, Díaz había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un conocido. Después, los dos fueron hacia una zona cercana con la intención de comprar drogas.

En ese trayecto fueron emboscados y atacados por tres personas . La agresión fue brutal y dejó a Díaz tendido inicialmente en el medio de la calle.

Sin embargo, el hombre consiguió levantarse y llegó por sus propios medios al terreno baldío donde más tarde lo encontraron muerto. Las cámaras de seguridad registraron su llegada a las 1.54 de la madrugada.

A partir del análisis de las cámaras y de los testimonios, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) lograron identificar a dos sospechosos.

Con esa información, realizaron allanamientos en la intersección de Emilio Genoud y Sánchez Loria , donde concretaron las detenciones de Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás.

Fuente: TN