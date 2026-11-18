La mamá de la adolescente que murió después de ir a un cumpleaños de 15 contó cómo fueron sus últimas horas: “La destapé y no reaccionaba”

NACIONALES





María, la mamá de Kiara Farías, la adolescente de 14 años que murió después de asistir al cumpleaños de 15 de una compañera en Mendoza, relató cómo fueron las últimas horas de su hija y recordó que, cuando regresó a su casa, no advirtió señales que le hicieran pensar que estaba atravesando una situación de gravedad.

La chica había salido cerca de la 1 de la madrugada junto a dos compañeras de la escuela y un primo. Tenía permiso para quedarse hasta las 3.30, pero como no regresaba, su mamá decidió llamarla. “Me dijo que venía en camino”, contó la mujer.

Kiara llegó a las 3.40 y le pidió disculpas por la demora. Según le explicó, había estado buscando a su primo dentro del salón, pero había mucha gente y no lograba encontrarlo.

En ese momento, María no advirtió nada extraño. “Mi nena no llegó mareada, no llegó diciendo ‘ma, me siento mal’, no llegó cayéndose, como para pensar algo más grave. Pensé que tomó un poco de vino, se iba a dormir y se le iba a pasar. Nadie pensó en si estaba drogada”, relató.

La mujer contó que estaba recostada y pendiente de la llegada de su hija. Cuando la escuchó vomitar en el baño, fue a asistirla. “Se había vomitado la ropa encima, la metí a la ducha para bañarla. La cambié y la acosté a los pies de mi cama”, recordó.

Después de que Kiara volviera a vomitar un poco, María le recogió el pelo y permaneció a su lado hasta las 7. Según explicó, la adolescente parecía estar bien y respiraba con normalidad.

“Me quedé dormida al lado de ella, estaba bien, solo vomitó, respiraba, signos vitales normales. Pensé que al ser la primera vez que tomaba le había caído mal. Dije: ‘La levanto mañana, la voy a retar un poco’”, contó.

El momento en que descubrió que su hija no reaccionaba

La situación cambió horas después. María se despertó cerca de las 11 y fue a levantar a su hija, pero Kiara no reaccionaba.

“Cuando la destapé no reaccionaba, tenía los labios un poco morados, la cara helada. Pegué el grito, mi sobrino se levantó y le dije: ‘Llamá al tío, que Kiara no responde’”, relató.

Inmediatamente llegaron su hermano y su cuñada y llamaron al 911. También intervino la Policía, cuyos efectivos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Cuando llegaron los médicos, continuaron con las tareas, pero la adolescente ya no tenía signos vitales.

Después del hecho, personal de Policía Científica trabajó en el lugar y retiró distintas pruebas y pertenencias de la adolescente.

La investigación para determinar qué pasó

La Justicia de Mendoza busca establecer qué ocurrió durante las últimas horas de Kiara y cuál fue la causa de su muerte. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que avanza con la toma de declaraciones a los adolescentes que participaron del cumpleaños.

Además, se esperan los resultados de los estudios complementarios del Cuerpo Médico Forense. Se enviaron muestras al área de Anatomía Patológica y también se analizarán fluidos y se realizará un hemocultivo para determinar si existió alguna sustancia o alteración que pudiera estar relacionada con el fallecimiento.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los resultados podrían demorar al menos 15 días.

Mientras tanto, María espera los resultados de las pericias para conocer qué le pasó a su hija. “De ahí hasta ahora, estamos esperando la autopsia y todavía no hay resultado”, concluyó.