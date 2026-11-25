El acusado por el asesinato de Daniela Villalba en la ciudad de Córdoba se negó a declarar . Durante la indagatoria, además, la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno le comunicó una ampliación de la imputación: además del agravante por violencia de género , se sumó el de criminis causa , una figura que contempla los homicidios cometidos en conexión con otro delito.

Según pudo saber Infobae , Renato Iván Tabella , de 28 años, optó por el silencio luego de que le informaran el hecho por el que es investigado. No respondió preguntas ni realizó una negativa sobre la acusación en su contra.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Camacho , quien levantó el secreto de sumario tras la audiencia. Así, a partir de ahora, las partes podrán acceder al expediente que investiga el crimen de Daniela, hallada sin vida en un departamento de barrio Cofico el 21 de octubre pasado.

La fiscalía fijó para este viernes el inicio de una serie de pericias interdisciplinarias, incluidas evaluaciones psiquiátricas y psicológicas al imputado . La querella de la familia de la víctima, representada por la abogada Daniela Morales Leanza , propuso peritos de control para participar de esas medidas.

La semana próxima, además, se prevé la toma de muestras indubitadas a Tabella, entre ellas hisopados. Los investigadores buscarán comparar su perfil genético con los rastros biológicos que fueron levantados en el departamento de bulevar Las Heras donde ocurrió el ataque y en una valija con manchas de sangre que apareció en la vía pública y que resultó clave para descubrir el crimen.

Daniela tenía 29 años y era trabajadora sexual. El 19 de octubre se encontró con Tabella tras acordar una cita. Dos días después, fue hallada asesinada sobre la cama de su dormitorio. En la escena faltaba su celular. La autopsia preliminar determinó que fue apuñalada en el cuello.

Tabella había sido trasladado desde Buenos Aires a Córdoba el jueves pasado para ser notificado formalmente de la investigación. Una vez concluidas las medidas dispuestas en la provincia, deberá regresar a la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa detenido por el crimen de Tatiana Micaela Fernández .

Seis días después del femicidio de Daniela, Tatiana Fernández, de 27 años, fue encontrada asesinada en un departamento de la calle Libertad al 1200 , en el barrio porteño de Retiro. También era trabajadora sexual y, de acuerdo con la reconstrucción judicial, había acordado un encuentro con un hombre que se presentó como “Iván”.

Tabella fue detenido horas más tarde en la habitación de un hotel de Monserrat. Allí, los investigadores secuestraron un celular cuya línea había sido utilizada para contactar a la víctima, además de prendas que coincidían con las que llevaba el hombre registrado por las cámaras de seguridad cuando ingresó y salió del edificio.

El juez Guillermo Rongo lo procesó con prisión preventiva el 11 de noviembre por robo y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para consumar otro delito y por mediar violencia de género. En esa causa también se negó a declarar.

La autopsia determinó que Fernández murió por asfixia mecánica por compresión cervical. Los forenses detectaron lesiones en el cuello, el rostro, los brazos y las manos, algunas de ellas compatibles con un intento de defensa.

Cuando una amiga ingresó al departamento, la joven estaba sobre una cama y parcialmente cubierta con un cubrecama. Faltaban sus dos teléfonos y las llaves de la vivienda .

Fuente: Infobae