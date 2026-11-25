Martín Menem mantenía conversaciones contrarreloj con la intención de garantizar el acompañamiento de los bloques aliados y tener los votos para conseguir la media sanción del Presupuesto 2027 que se debatirá este jueves, desde el mediodía, en la Cámara de Diputados .

De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, el riojano avanzó con las negociaciones y tendría el acompañamiento parcial del bloque de Provincias Unidas , el espacio que responde a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy).

Según trascendió en la Cámara baja, el Gobierno accedería a uno de los reclamos de Provincias Unidas e incorporaría un párrafo para avanzar con la nueva Ley Biocombustibles , aunque se trabajaba en la modificación del dictamen.

Este bloque, que suele votar en forma dividida, amenazó con no dar quórum, pero no solo por Biocombustibles sino también porque viene reclamando el lugar que le corresponde a la segunda minoría de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura y que el oficialismo asignó al macrismo.

Por esta diferencia, La Libertad Avanza vio fracasar la sesión de la semana pasada cuando intentaba aprobar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional o Ley Malvinas junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La bronca de Provincias Unidas estalló luego de que Menem desoyera un pedido de los representantes de Córdoba y Santa Fe -dos de las provincias productoras- para tratar en comisión la Ley de Biocombustible antes del 20 de noviembre, cuando vence el período ordinario para emitir despacho.

La propuesta tiene la media sanción del Senado, pero la discusión pasa por cómo se divide el mercado interno entre las pymes no integradas (que compran materia prima) y las grandes aceiteras integradas. En la versión aprobada por el Senado, las plantas no integradas tendrían inicialmente 6,5 puntos garantizados y los otros 3,5 puntos quedarían abiertos a competencia.

Más allá de cómo se defina la negociación con Provincias Unidas, el oficialismo llega a esta sesión con un dictamen de comisión que fue acompañado por el PRO, la UCR, el MID y diputados que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) . Estos datos, le permite al oficialismo proyectar más de 130 diputados para el quórum y la aprobación de la propuesta.

Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría con fuertes diferencias a la propuesta del Gobierno, enviada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que busca sostener el equilibrio fiscal.

Sin embargo, para asegurarse el acompañamiento de los aliados, el Gobierno tuvo que hacer algunas concesiones como retirar el artículo que eliminaba la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asimismo tuvo que resignar el párrafo que modificaba el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su esquema de financiamiento . Además, se incorporó una disposición para garantizar los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

El macrismo pidió 7 cambios y logró que el Gobierno se siente a negociar el pago de la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una reducción de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales . También obtuvo una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista.

Uno de los puntos reclamados por distintos sectores de la oposición estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y, sobre este punto, se resolvió que cada provincia podrá negociar por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no se destinaron al mantenimiento de las rutas.

Mientras que seguía sin definición el financiamiento universitario, que el Presupuesto 2027 prevé un total de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para cumplir con la ley.

Por su parte, el bloque Argentina Federal que integran diputados de Misiones, Salta, Formosa y San Luis reclamaban obras y presupuesto para el financiamiento de la Ley de Bosques.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno en septiembre pasado proyecta que la economía crecerá 3% en 2026 y 4% en 2027, mientras que la inflación anual será del 29% este año y prevé que se ubicará en el 18% el próximo año.

Asimismo, la propuesta del Gobierno estima una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027 .

Para 2027, la propuesta proyecta un aumento del 5,5% en los recursos tributarios aunque están previstas rebajas de los Derechos de Exportación y de Bienes Personales. A eso se suma una disminución en los ingresos de la seguridad social por la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El Gobierno fundamentó la suba de la recaudación por IVA e Impuesto a las Ganancias, exportaciones e impuestos a los combustibles, mientras que no se prevén aumento por los impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios.

Mientras que el gasto previsional, que constituye el principal componente de las erogaciones nacionales, alcance el 7,1% del PBI.

Junto al Presupuesto, el Gobierno pretende aprobar la reforma del Banco Central aunque se excluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría ser incorporado para el período de sesiones extraordinarias.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín