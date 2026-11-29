El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires , Río Negro , La Pampa , Mendoza , San Luis , Córdoba , Salta y Jujuy .

Este nivel de alerta indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Buenos Aires , La Pampa , Mendoza , San Luis , Córdoba , Salta y Jujuy se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Para estas zonas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

El sector este de Río Negro se verá afectado por tormentas aisladas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , que pueden ser superados localmente.

Fuente: TN