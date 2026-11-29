Un triple choque se produjo este domingo por la mañana sobre la autopista Panamericana , en el Acceso Norte, y dejó dos personas heridas. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 29, entre los cruces de las rutas 202 y 197, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

El impacto fue de tal magnitud que los autos involucrados quedaron a varios metros de distancia y con importantes daños. Las imágenes muestran la parte trasera de un auto blanco completamente destruida y otro de los vehículos con la parte delantera destrozada.

Como consecuencia del accidente, tres carriles permanecían obstruidos en la zona , lo que generaba complicaciones para circular hacia el norte. Aunque en un primer momento no había demasiado tránsito, la circulación comenzó a cargarse a la altura de la ruta 197, pasando Don Torcuato, en dirección a Pilar.

El siniestro volvió a poner el foco sobre ese sector de la Panamericana, donde ya se registraron otros dos accidentes graves durante los últimos dos fines de semana. En uno de esos episodios, un auto se incendió con tres personas en su interior. Al día siguiente, hubo otro choque con varios vehículos involucrados.

Ahora, los investigadores deberán determinar cómo se produjo el triple choque y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el impacto.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 21 de noviembre, cuando tres personas murieron carbonizadas tras un choque múltiple en la zona de Panamericana y avenida Márquez, en Boulogne, partido de San Isidro. En ese caso, un Volkswagen Vento rojo que circulaba hacia el norte impactó contra el guardarraíl, una Volkswagen Suran y un colectivo de la línea 21.

Tras la secuencia de choques, el Vento se incendió y sus tres ocupantes murieron en el interior. Los investigadores tuvieron dificultades para identificar a las víctimas debido al estado en el que quedaron los cuerpos y el vehículo, que circulaba sin la patente colocada.

En la Suran viajaban cuatro personas y en el colectivo había dos pasajeros, además del conductor. Ninguno de ellos necesitó ser trasladado a un hospital. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 21 del Acceso Norte y provocó un importante operativo de emergencia.

Fuente: TN