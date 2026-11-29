Un joven de 18 años es buscado en el río Negro luego de desaparecer mientras se bañaba junto a dos amigos en la zona de Paso Córdoba, en la ciudad de General Roca. Por el caso, la Justicia imputó a un instructor náutico que habría estado a cargo de un grupo que realizaba actividades acuáticas en el lugar y que no habría auxiliado a los chicos cuando pidieron ayuda.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado y motivó un amplio operativo de búsqueda en el que participan efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de la Prefectura Naval Argentina.

La alarma se encendió a partir de un llamado que alertaba sobre la posible presencia de un cuerpo flotando detrás de la confitería del parador. Hasta allí se trasladaron efectivos del Destacamento 166°, que comenzaron a recabar testimonios entre las personas que estaban en la costa.

Los primeros relatos indicaron que el chico, Facundo Becerra, había sido arrastrado por la corriente y que luego desapareció de la vista de quienes se encontraban en el sector, de acuerdo a lo que informó LM Cipolletti .

A partir de las averiguaciones, los policías determinaron que tres jóvenes habían ingresado al agua, pero solamente dos consiguieron regresar a la orilla.

Según los testimonios reunidos durante la investigación, los tres jóvenes habrían pedido auxilio a un grupo que practicaba actividades acuáticas sobre tablas en las inmediaciones. Sin embargo, los integrantes del grupo no les habrían brindado asistencia.

A raíz de esos datos, la fiscalía de turno dispuso el traslado del instructor responsable de la actividad a la Comisaría 48° de barrio Mosconi. Allí fue notificado de una imputación por abandono de persona .

Mientras avanza la investigación para reconstruir las circunstancias en las que desapareció el adolescente, los equipos de rescate continúan con las tareas en el río y en los sectores cercanos a la costa.

Fuente: TN