Brutal ataque a la salida de un boliche: Una joven fue golpeada y le pisaron la cara

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Una joven de 20 años fue víctima de una violenta agresión a la salida de un boliche de San Miguel de Tucumán. Un grupo de mujeres la rodeó, la tiró al piso y la golpeó a patadas, incluso en el rostro. El ataque quedó registrado en un video de 20 segundos.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre, cerca de las 6 de la mañana, a pocos metros de la discoteca La Cascada. En las imágenes se observa cómo la víctima intenta incorporarse después de recibir una golpiza, pero una de las agresoras la toma del cabello y la derriba nuevamente. Cuando queda boca arriba, otra mujer le pisa la cara.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y señala a un grupo de aproximadamente ocho personas que habrían participado del ataque, según publicó el medio local Tendencia en Noticias.

La joven relató que, mientras algunas mujeres la golpeaban, otras personas formaban un círculo a su alrededor para impedir que terceros pudieran intervenir y asistirla.

La víctima se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió heridas como consecuencia de la agresión. En la presentación judicial también se dejaron asentadas amenazas y situaciones de hostigamiento previas, por lo que el episodio no habría sido un hecho aislado.

Cuál sería el origen de la agresión

Según la denuncia, el ataque habría tenido como trasfondo una disputa sentimental. La joven mantiene una relación con un hombre que anteriormente había sido pareja de una de las mujeres señaladas como agresoras.

Juan Guerrero, abogado de la víctima, sostuvo que ambos habían recibido amenazas a través de las redes sociales. Además, indicó que esa noche la joven había sido increpada dentro del boliche y decidió retirarse, pero fue emboscada a la salida.