La producción argentina de los distintos cultivos alcanzó los 171 millones de toneladas en la campaña 2025/2026 , un récord según la Secretaría de Agricultura. La cifra incluye 17 productos agrícolas. En el ciclo previo, 2024/2025, se produjeron 141 millones de toneladas de acuerdo con el Gobierno , por lo que el incremento fue de 30 millones de toneladas, alrededor de un 21% . La superficie sembrada también marcó un máximo: con 44,6 millones de hectáreas, registró un aumento de 900.406 hectáreas, un 2,1% más, versus el ciclo anterior.

El organismo atribuyó el salto productivo a una combinación de factores . Entre ellos mencionó las mejoras en las variables macroeconómicas que vinculó con las medidas del gobierno nacional, las condiciones favorables de mercado y de inserción internacional de la Argentina , la inversión y la tecnología utilizada por los productores, y el buen acompañamiento del clima. Agricultura no difundió cifras sobre el impacto en materia de divisas, pero expertos del sector privado calcularon un valor de exportación en torno de los US$44.869 millones . La producción agrícola anterior, 2024/2025, que dejó una cosecha de 137,6 millones de toneladas, había aportado US$33.371 millones. Es decir, se dio un salto del 34,5% entre un ciclo y otro.

La Secretaría también relacionó la mejora de los rindes con la incorporación de tecnología en el campo. Entre los avances que destacó figuran la agricultura de precisión, el uso de organismos genéticamente modificados , las tecnologías digitales aplicadas al agro ( AgTech ), la maquinaria y el riego.

David Miazzo , economista y director de Data Miazzo, ubicó al clima como el principal factor detrás del aumento de la producción . “El principal factor para todo este incremento de producción claramente es el buen clima que tuvimos las últimas dos campañas, que particularmente empujaron hacia arriba la producción de trigo, que es la que realmente contribuye en cantidad de toneladas” , señaló. Como segundo factor, mencionó la leve mejora de los precios internacionales en las últimas dos campañas. Entre los demás factores, Miazzo destacó el aumento del crédito, sobre todo para el sector de cereales y oleaginosas, la baja de los derechos de exportación y la reducción de la carga tributaria sobre los fertilizantes. También mencionó la estabilidad macroeconómica y la eliminación de la brecha cambiaria, aunque matizó: “En toda esta última etapa la apreciación cambiaria juega en contra de los márgenes” .

Gustavo López, analista de Agritrend , analizó la campaña 2025/2026 y también proyectó la nueva, 2026/2027. En su cálculo del ciclo anterior estimó 164,5 millones de toneladas de producción, 124,5 millones de toneladas de exportaciones y US$44.700 millones en ventas externas. Para 2026/2027, en tanto, sus números dan una producción de 168 millones de toneladas , un saldo exportable de alrededor de 125 millones de toneladas y cerca de US$45.000 millones en valor de ventas al exterior . “Daría un valor de la exportación que podría estar en los niveles más altos de la historia”, señaló. Calculó un precio FOB promedio de alrededor de US$361 por tonelada para el conjunto de los granos y sus derivados, tanto en 2025/2026 como en 2026/2027. El valor se acerca al promedio de US$365 por tonelada de los últimos 20 años .

Rodolfo Rossi , presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina ( Acsoja), señaló que, en soja, si bien hubo un área menor, los rendimientos fueron muy buenos, lo que determinó una producción de 52 millones de toneladas. “ Esas cifras se convalidan por rendimientos de 3150 kilos por hectárea. El total fue el máximo en siete años. El clima favorable fue el principal argumento. El total de las cuatro cadenas (soja, maíz-sorgo, girasol y trigo) más cebada fue de 152 millones de toneladas y 36 millones de hectáreas”, precisó. El presidente de Acsoja señaló que el clima fue “muy favorable en general” para la soja en la campaña 2025/2026 y lo vinculó con los buenos rindes. “Las lluvias cayeron en momentos clave para la soja y potenciaron los rendimientos máximos en general”, explicó.

Gustavo Idígoras , presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), indicó: “Esta campaña agrícola, que está terminando con datos récord de producción, es la confirmación de la enorme capacidad de producción de cereales y oleaginosas de nuestros productores y de los exportadores en colocar ese incremento en nuevos destinos, desplazando a otros competidores . Tenemos las condiciones de seguir creciendo junto a la baja de derechos a partir de enero [el Gobierno pondrá en marcha un cronograma de reducción] y las inversiones en dragado, más trenes y ampliaciones de plantas y terminales”.

El economista, Jorge Ingaramo destacó el peso del maíz en el crecimiento de la superficie sembrada , que ganó más de dos millones de hectáreas. En tanto, sobre las retenciones, Ingaramo repasó las rebajas transitorias, las reducciones permanentes y la eliminación temporal para las operaciones declaradas dentro de un cupo que se agotó en pocos días en septiembre pasado . Atribuyó la rápida utilización de ese cupo a la disponibilidad de prefinanciación, “lo cual le dio un mayor poder de compra” al sector exportador.

Según los datos de la Secretaría de Agricultura , en la campaña 2025/2026 el maíz fue el cultivo de mayor producción con 72,5 millones de toneladas y una superficie sembrada de 11.500.000 hectáreas . En la campaña anterior había alcanzado los 51,69 millones, por lo que sumó 20,81 millones de toneladas . La superficie el ciclo anterior fue de 9,2 millones de hectáreas. Hubo una expansión de 2,3 millones de hectáreas.

La soja quedó en segundo lugar, con 49,3 millones de toneladas , frente a los 51,51 millones del ciclo previo. La caída fue de 2,21 millones de toneladas . Para tener en cuenta, la siembra de soja fue menor: cubrió 16.200.000 hectáreas , por debajo de los 17,9 millones de hectáreas del ciclo anterior.

El trigo alcanzó los 27,8 millones de toneladas , frente a los 18,51 millones de la campaña anterior. Se sembraron 6.965.236 hectáreas . El girasol , con 3.211.071 hectáreas sembradas , pasó de 5,59 a 7,61 millones de toneladas . Sumó 2,02 millones de toneladas , el segundo mayor incremento entre los cultivos detallados, después del maíz.

La cebada , con 1.329.404 hectáreas sembradas , produjo 5,57 millones de toneladas , frente a los 4,82 millones del ciclo anterior. La diferencia fue de unas 748.000 toneladas . El sorgo , con 725.284 hectáreas sembradas , bajó de 2,85 a 2,29 millones de toneladas , una caída de alrededor de 563.000 toneladas . El arroz , con 213.900 hectáreas sembradas , alcanzó 1,40 millones de toneladas , frente a los 1,63 millones de la campaña previa. La producción cayó unas 222.000 toneladas .

El maní pasó de 1,81 a 1,30 millones de toneladas , con una baja de unas 510.000 toneladas . La avena pasó de 556.054 a 1.235.607 toneladas , más del doble que en la campaña anterior. El poroto alcanzó las 900.000 toneladas , frente a las 810.215 del ciclo previo. El algodón registró 750.000 toneladas , frente a 1.099.662 en la campaña anterior. La arveja subió de 257.885 a 384.738 toneladas . El centeno pasó de 215.368 a 184.586 toneladas . La colza aumentó de 58.379 a 149.258 toneladas . El garbanzo bajó de 193.637 a 132.133 toneladas . El cártamo pasó de 19.109 a 56.953 toneladas . La lenteja alcanzó las 41.619 toneladas , frente a las 30.821 del ciclo anterior.

Luiz Urriza , presidente de Maizar, atribuyó el récord de producción de la campaña 2025/2026 a la combinación de un clima favorable y cambios en la política agropecuaria. “ Fue una campaña climáticamente buena, en el marco de un conjunto de políticas para el sector mejores que las anteriores” , señaló. Entre esos cambios mencionó la baja de las retenciones, el fin de los múltiples tipos de cambio y el cese de las intervenciones en los mercados.

Para la campaña en curso, Urriza consideró posible acercarse al resultado del ciclo anterior, aunque estimó que será difícil superar el récord. Mencionó que ya hubo retrasos en las siembras y que El Niño podría traer problemas puntuales, aunque espera que, en términos generales, favorezca a la agricultura. “Debería ser también una buena campaña esta”, sostuvo.

Hacia adelante, el presidente de Maizar condicionó la posibilidad de alcanzar nuevos récords a que el país mantenga las reglas de juego, continúe con la reducción de los derechos de exportación y evite intervenir en los mercados.

Fuente: La Nación