No hubo pompa ni circunstancia en la entrega de los Leones de Oro, que históricamente se hace en la inauguración oficial. En este año atípico se anunciaron hoy, tres días después del cierre de la 61° Bienal de Venecia, sin la crema global de curadores, críticos, artistas, advisors y coleccionistas.

Esta vez no hubo rugidos ni oro. Los dos “Leones elegidos de los visitantes”, así se llaman, fueron para el artista norteamericano Nick Cave y el mejor pabellón, que distinguió la serena calma de India , ambos en los Arsenale. Una señal más de la tendencia, que mira de reojo al mainstream y va por las fronteras porosas del universo menos visibilizado.

Fue el punto de mira de la directora Koyo Kouoh, que llamó a esta edición In minor keys , “en tonos menores”, tal el clima elegido por la africana, que murió antes de la apertura , no llegó a los giardini que huelen a jazmín. Y la gran cita del arte internacional arrancó cargada de tensiones por la resistencia a la apertura de los pabellones de Rusia e Israel . Mala señal: la política le ganó al arte.

Sin directora, sin jurado y forzada por las circunstancias, la cúpula de la Biennale le entregó el voto al público en un procedimiento extraño. Solo tuvieron “voz” los que pagaron la entrada entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre.

Muchos artistas se negaron a ser los “elegidos” de la gente y, en parte –por no decir del todo– se rompió una tradición centenaria que hizo del León de Oro una distinción consagratoria, como ocurrió en 2007, en la Bienal de Robert Storr cuando lo ganó León Ferrari. El autor del Cuadro escrito estaba en el final de su carrera, pero ese triunfo lo convirtió en estrella mediática, cosechó ventas, fama y enorme popularidad, luego de haber sido prohibido por su muestra en Centro Cultural Recoleta, decisión de Jorge Bergoglio , en ese momento autoridad de la Iglesia en Buenos Aires.

Se registra una urgencia por buscar nuevas expresiones en los bordes; fuera del sistema y de los grandes nombres. Cave, el “mejor artista” de la muestra, un líbero que pasó de la escultura blanda y textil a masas de bronce que acumulan una potencia intermitente entre duelo, dolor y belleza, exhibió esculturas gigantes de acumulación de materiales afuera y adentro de los Arsenale.

La mejor participación nacional distinguió el Pabellón de India, titulado Geografías de la Distancia: recordando mi hogar , curado por Amin Jaffer, también en los Arsenale, con obras de Alwar Balasubramaniam, Sumakshi Singh, Ranjani Shettar, Asim Waqif y Skarma Sonam Tashi. Un salto geográfico y estético que consagra el hacer con prácticas heredadas, como es la recuperación del paisaje propio en construcciones hechas con tejido, barro, arcilla, papel maché y bambú.

Este año se confirma el camino elegido primero por Cecilia Alemani en la 59° Biennale, consagratoria para nuestro Gabriel Chaile , que ahora tiene sala propia en Malba Puertos , y luego por Adriano Pedrosa, brasileño, director del Maspi de San Pablo, que a su turno en Venecia distinguió a la mendocina Chola Poblete .

Quedó pendiente en la cabeza de muchos un León para Monitor Yin Yang , de Matías Duville, que dio vuelta como un guante la sala de armi con su instalación de sal y carbón. El Pabellón Argentino estuvo entre los diez seleccionados por medios especializados, un do de pecho del artista nacido en Mar del Plata con curaduría de Josefina Barcia.

Queda también la sensación de que la Bienal de Venecia deberá replantear las razones de su creación en 1896 por Umberto de Saboya. Era un atractivo turístico y es la madre de todas las bienales: adonde mira el mundo del arte. Basta pensar en el salto olímpico de Tomás Saraceno, cuando el director Daniel Birnbaum instaló sus cuerdas arácnidas en la central del Padiglione para la 53° edición.

No está dicho aún quien dirigirá la gran cita en 2028, pero ya es evidente que el rumbo elegido deberá atender al formato actual, con 100 envíos nacionales, nuevos actores como Qatar y el contexto sine qua non. Parece lejano el libreto del suizo Harald Szeemann que inició las bienales del siglo XXI. Fueron extraordinarias y premonitorias y basta con pensar en el Pabellón de Alemania.

Visitaron la Biennale 714.000 personas, 3831 periodistas, 2725 prensa internacional y 6,7 millones de personas consultaron la página web.

Fuente: La Nación