Gritos, cruces y acusaciones en Diputados por la guerra entre Israel y Hamás: “Lo que hacen es cargarse en los muertos”

Una nueva escena que roza el escándalo se produjo este miércoles durante un debate en comisión de la Cámara de Diputados cuando una legisladora de La Libertad Avanza , presentó dos proyectos para pedir la condena del Congreso a la matanza de dirigentes opositores en Irán y homenajear a las víctimas que dejó el ataque terrorista perpetrado por la organización palestina Hamás en 2023 .

Se pronosticaba que la reunión de la comisión de Relaciones Exteriores convocada para tratar la designación de un grupo de cónsules podría ser de alto voltaje. Y el pronóstico se cumplió cuando la diputada libertaria Sabrina Ajmechet presentó dos proyectos: uno que buscaba la condena de Argentina a "las ejecuciones de dirigentes políticos en Irán" y otro para recordar a las víctimas del ataque de la organización islámica.

"Nosotros sufrimos los ataques del régimen iraní y les pido que nos solidaricemos con el pueblo iraní", fundamentó la legisladora bullrichista, en referencia a los atentados a la embajada de Israel (1992) y el ataque a la mutual judía AMIA (1994).

Sobre el homenaje a las víctimas del ataque terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre de 2023, expresó: "A tres años del 7 de octubre, el mayor ataque perpetrado contra los judíos después del Holocausto, pido que me acompañen en la condena de lo que fue la matanza decidida de más de mil judíos en el intento de exterminar al Estado de Israel y la población judía", fundamentó.

Ajmechet no llegó a terminar su exposición cuando la cruzó la diputada kirchnerista Lorena Pokoik, quien no pudo esperar para anticipar que no iba a acompañar ninguna de las dos propuestas. "Repudio los ataques terroristas de Hamás, pero también repudio la doble vara de qué vidas valen más que otras" , fundamentó.

En ese escenario, Pokoik también argumentó que no iba a apoyar la propuesta de la ex diputada del PRO porque "jamás" apoyó los proyectos presentados por la oposición para condenar más de las 76 mil muertes que hubo en la Franja de Gaza y la acusó de promover la islamofobia.

Mientras la diputada de Unión por la Patria cruzaba a Ajmechet, Lilia Lemoine le gritaba "antisemita". "Terrorista, decí lo que pensás de verdad", agregó. "Desconozco su historia como usted desconoce la mía", le devolvió Pokoik, mientras que Juliana Santillán, la titular de la comisión de Relaciones Exteriores, trataba de ordenar la reunión.

"Me duele mucho este circo. Lamentablemente no me estoy victimizando", expresó Ajmechet ante el avance de la diputada opositora. "A vos te parece que es un problema, que tuve a mi abuela en Auschwitz y a mi abuelo en un campo de concentración, que esté preocupada por el aumento del antisemitismo en la Argentina. A mí me tocó crecer sin conocer a mis abuelos que fueron asesinados por antisemitismo, sos una irrespetuosa ", dijo la libertaria conteniendo las lágrimas.

Luego expresó que era una "vergüenza" que se dé ese intercambio en la Cámara de Diputados. Y le propuso que elabore un proyecto por los muertos civiles en Gaza. "Te invito a una conversación real sobre lo que significa Hamás para el pueblo palestino", desafió.

"Repudio ambos hechos, pero no puedo acompañar el proyecto de la diputada porque Lilia Lemoine habló de 70 mil terroristas y Ajmechet de un atentado terrorista en un estado genocida", retrucó Pokoik.

Lemoine quiso cerrar el debate cuestionando la posición del peronismo respecto del conflicto de Medio Oriente. "Se debería dar visibilidad a los que hacen en la Franja de Gaza. Lo que hacen ustedes es cagarse en los muertos al cuestionar a Israel ", concluyó la diputada de La Libertad Avanza, en una reunión que terminó cargando las tensiones entre el oficialismo y la oposición.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín