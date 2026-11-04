La oposición de Paraguay impulsa el juicio político contra el presidente Santiago Peña tras el “corralito” bancario

La oposición paraguaya presentó este miércoles en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por la crisis desatada tras la intervención del banco local ​Ueno Bank .

La entidad financiera, ‌propiedad del local Grupo Vázquez, ⁠cerró sus puertas el ‌martes y dejó a ⁠miles de ⁠clientes sin acceso a sus fondos.

“Hoy 3 millones de personas están sufriendo por haber perdido sus ahorros en ueno bank. La mitad de la población está angustiada, está llorando. No tienen ni para comer gracias a Santiago Peña”, expresó una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Rocío Vallejo de Patria Querida, según consignó la emisora paraguaya La Unión R800 AM. Y añadió : “No tenés vergüenza y te vas a ir mañana!”.

La iniciativa contó también con el respaldo de legisladores oficialistas disidentes. El diputado Mauricio Espínola afirmó a la agencia AFP que el documento reunió ya 35 firmas de apoyo y fue presentado al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre .

Además, adelantó que la convocatoria para debatir el proceso de destitución fue fijada para este jueves . “Se hace mañana a las 10 de la mañana”, indicó.

El escándalo financiero sacude al país por estas horas y puso bajo la lupa la solidez de uno de sus principales bancos digitales, que tiene 2,9 millones de clientes .

La entidad fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.

Fuente: La Nación