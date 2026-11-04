Ahora Javier Faroni, vinculado a Tapia y Toviggino, vendió en forma sorpresiva el club Perugia de Italia

El empresario Javier Faroni, agente de cobro de la AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, concretó este miércoles la transferencia del 100 por ciento de las acciones del club Perugia de Italia al grupo Arenacuri, después de casi tres meses de negociaciones .

La operación se produjo mientras la Justicia investiga el circuito financiero utilizado para comprar el equipo en 2024. La prensa italiana mencionó un precio de poco más de dos millones de euros, aunque todavía se desconocen las condiciones definitivas de pago. Además, la venta se hizo luego de que la AFA nombrara a otro agente recaudador de las ganancias en el exterior de la selección en Dubai llamada Moon Euro Management LLC.

La noticia fue confirmada por el propio club italiano, que anunció la transferencia del 100 por ciento de sus acciones al grupo empresario Arenacuri, después de casi tres meses de negociaciones y sucesivas postergaciones.

La operación pone fin a la gestión de Faroni, quien había asumido el control de la institución en septiembre de 2024 , cuando la selección argentina ya había ganado el Mundial de Qatar y la AFA ampliaba sus negocios internacionales.

La salida del empresario se produce mientras avanzan investigaciones sobre el circuito de sociedades y cuentas bancarias utilizado para administrar parte de los ingresos comerciales de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

Faroni y su pareja, Érica Gillette, están vinculados a TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que intervino en la recaudación de contratos comerciales internacionales de la AFA por unos 400 millones de dólares.

La empresa quedó bajo la lupa por los movimientos de millones de dólares a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en distintas jurisdicciones.

Uno de los destinos de esos fondos fue, precisamente, la estructura societaria que participó en la compra del Perugia, según documentación bancaria difundida por investigaciones periodística s.

La venta del club italiano abre ahora un nuevo interrogante: cuánto dinero recuperó Faroni por su participación accionaria y a qué cuentas o sociedades se transferirán los pagos de la operación.

El Perugia anunció este miércoles que se había perfeccionado la transferencia de la totalidad de las participaciones societarias a la nueva propiedad.

La institución confirmó que la gestión pasó del grupo encabezado por Faroni a Arenacuri, de acuerdo con el contrato preliminar firmado el pasado 3 de agosto.

El comunicado también incluyó un agradecimiento al empresario argentino por su gestión durante los últimos dos años y le deseó éxito en sus futuras actividades.

Sin embargo, la institución no informó el precio definitivo de la operación, las condiciones de pago ni la identidad de todos los beneficiarios finales de la nueva estructura accionaria.

Tampoco precisó si el comprador había completado las transferencias bancarias previstas o si parte del precio sería abonado en cuotas.

Esos datos resultan especialmente relevantes por las investigaciones sobre los movimientos financieros que permitieron la adquisición del club en 2024.

La noticia fue publicada por los portales italianos SportPerugia, Perugia24 y Umbria Journal, que reprodujeron el anuncio oficial de la institución.

La transferencia se había iniciado formalmente el 3 de agosto, cuando Faroni y los representantes de Arenacuri firmaron un acuerdo preliminar para el cambio de propiedad.

Pero la operación sufrió sucesivas demoras, en medio de dificultades para reunir los fondos necesarios y definir la incorporación de nuevos inversores.

El diario italiano La Nazione informó esta semana que el club atravesaba una situación de incertidumbre por la falta de definiciones sobre la operación.

Los compradores habían anunciado la incorporación de un fondo de inversión que respaldaría financieramente el proyecto deportivo.

Sin embargo, la identidad de esos inversores no había sido difundida y las negociaciones registraron nuevos contratiempos.

La situación provocó malestar entre los hinchas del Perugia , que reclamaron explicaciones sobre el futuro económico y deportivo de la institución.

Faroni, mientras tanto, continuaba siendo formalmente el propietario del club, aunque el grupo comprador ya intervenía en algunas decisiones de gestión.

La prensa italiana señaló que Faroni había manifestado su intención de desprenderse de la institución y poner fin a sus compromisos financieros.

El miércoles, finalmente, se anunció la transferencia accionaria, aunque todavía quedaban pendientes precisiones sobre los nuevos responsables de la administración.

Una información publicada este miércoles por el portal italiano Calcio Grifo señaló que la operación contemplaría un precio de poco más de dos millones de euros, con pagos diferidos.

El medio indicó que el empresario Mauro Ricci había aportado unos 850 mil euros como préstamo a la institución.

Esos fondos podrían computarse como parte del precio de adquisición, aunque esa posibilidad no fue confirmada en el comunicado oficial.

La publicación también mencionó la eventual incorporación de un nuevo socio financiero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas del club.

La cifra de poco más de dos millones de euros debe considerarse, por ahora, una estimación periodística y no el precio definitivo acreditado mediante documentación contractual.

La diferencia es importante porque la adquisición original del Perugia estuvo vinculada a movimientos financieros por montos considerablemente superiores.

Además, el valor de las acciones no necesariamente equivale al total del dinero invertido en el club, que puede incluir préstamos, aportes de capital y otros compromisos financieros.

Hubo una serie de transferencias sospechosas relacionadas con la compra del Perugia.

Al menos 6,2 millones de dólares provenientes de la recaudación comercial de la AFA fueron dirigidos hacia sociedades vinculadas con la operación.

De ese total, Faroni habría transferido unos 5,7 millones de dólares a Sports Next Gen Ltd., una firma que participó en la estructura utilizada para adquirir el club.

Los movimientos se habrían realizado mediante 25 transferencias a cuentas bancarias abiertas en Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank, de las islas Mauricio.

A esas operaciones se sumaron otros 500 mil dólares que TourProdEnter LLC transfirió a Beagle Capital Management LLC en octubre de 2023.

Fueron dos giros de 250 mil dólares cada uno, efectuados antes de que se concretara la adquisición del equipo italiano.

El empresario Juan Martín Molinari sería una de las personas vinculadas a Beagle Capital Management.

La compra del Perugia comenzó a gestarse formalmente durante 2024 y se concretó en septiembre de ese año.

Sin embargo, constituyen antecedentes relevantes para establecer el origen de los fondos, su destino y la eventual existencia de operaciones comerciales ajenas a los contratos de la AFA.

La adquisición del Perugia involucró una compleja estructura societaria que incluyó empresas constituidas en distintas jurisdicciones.

Entre ellas figuraron Perugia Futbol SRL, Saia Investments Ltd., Beagle Capital Management LLC y Sport Next Gen Ltd.

La documentación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) permitió identificar parte de las relaciones accionarias entre esas compañías.

Según esos antecedentes, Perugia Futbol SRL adquirió el capital del club en septiembre de 2024.

Posteriormente, Sport Next Gen Ltd. pasó a controlar el 90 por ciento de Perugia Futbol SRL.

La documentación también identificó a Dilnay SA, una sociedad uruguaya controlada por Faroni, como propietaria de Sport Next Gen Ltd.

Por su parte, Beagle Capital Management LLC figuraba en la cadena societaria vinculada a Saia Investments Ltd.

La FIGC examinó esa estructura en el marco de sus controles sobre la adquisición de participaciones en clubes profesionales.

Incluso se registraron actuaciones disciplinarias por la presentación tardía de documentación relacionada con los requisitos de solvencia y honorabilidad de algunos participantes de la operación.

Esos antecedentes permiten reconstruir la propiedad formal del Perugia, pero no resuelven por sí mismos los interrogantes sobre el origen económico de todos los fondos utilizados.

El caso adquiere relevancia en la Argentina por la relación comercial entre Faroni y la AFA, encabezada por Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.

TourProdEnter LLC intervino en la administración de ingresos comerciales de la Selección en el exterior, un negocio que adquirió enorme dimensión después de la consagración argentina en Qatar.

La reconstrucción de los contratos, las comisiones y los movimientos bancarios de esa sociedad es uno de los ejes de las investigaciones periodísticas y judiciales sobre los negocios internacionales del fútbol argentino.

En ese contexto, la adquisición de un club europeo mediante sociedades vinculadas a Faroni despertó interrogantes sobre la utilización y el destino de fondos provenientes de la actividad comercial de la AFA.

Para establecerlo será necesario conocer el contrato definitivo, las condiciones de pago y los movimientos bancarios posteriores a la transferencia accionaria.

También deberá determinarse si el precio de venta corresponde exclusivamente a las acciones o incluye la cancelación de préstamos y otras obligaciones entre las partes.

El anuncio del Perugia confirma un cambio de propiedad que se encontraba pendiente desde agosto.

Pero la operación deja abiertos varios interrogantes financieros, especialmente por la estructura internacional utilizada en la compra original del club.

Por ahora, la única certeza es que Faroni dejó de controlar el Perugia, según el comunicado difundido este miércoles por el club.

La transferencia cierra su etapa como propietario de la institución italiana, pero no despeja las preguntas sobre el origen y el destino de los millones de dólares que circularon alrededor de la adquisición.

En definitiva, la venta del Perugia agrega un nuevo capítulo a la investigación sobre los negocios internacionales de la AFA y el entramado de sociedades vinculadas a uno de sus principales operadores comerciales.

Fuente: Clarín