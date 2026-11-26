Las altas temperaturas comenzaron a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el último fin de semana de noviembre tendrá máximas superiores a los 30°C, con un pico de 34°C el domingo 29 .

Además del calor intenso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se esperan tres jornadas sin lluvias y con cielo mayormente despejado , aunque habrá algunas variaciones en la nubosidad.

Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado , con una temperatura de 20°C y vientos del nordeste de hasta 22 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a 26°C . El cielo estará algo nublado y los vientos soplarán desde el este, con velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 23°C . El cielo estará parcialmente nublado y se esperan vientos del nordeste de hasta 22 km/h.

Fuente: TN