Una chapa quedó debajo de una formación del tren Mitre y provocó el incidente eléctrico que dejó a 219 pasajeros atrapados entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza este jueves por la mañana.

El episodio comenzó alrededor de las 6:30 y derivó en un principio de incendio que llenó de humo los vagones y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Las primeras imágenes del objeto permitieron dimensionar el elemento que habría desencadenado el episodio. Según se pudo observar, la chapa tenía un grosor considerable y era lo suficientemente larga como para quedar enganchada debajo de la formación . El tren la habría arrastrado durante algunos metros hasta que finalmente se detuvo.

Ahora, los peritos deberán determinar cómo llegó el objeto hasta las vías y si fue colocado de manera intencional o si se desprendió por los fuertes vientos registrados durante la noche.

El contacto provocó chispazos y fuego en la parte inferior de la formación . El humo comenzó a invadir los vagones y generó momentos de desesperación entre los pasajeros, que tuvieron dificultades para respirar y debieron abrir ventanas y puertas para intentar ventilar el interior .

Alberto Crescenti, titular del SAME, detalló que tres personas sufrieron ataques de pánico durante el encierro y fueron asistidas en el lugar.

Gabriela, una de las pasajeras, contó antes de las 7 de la mañana a TN que el tren comenzó a emitir chispas mientras intentaban hacerlo funcionar.

“ Se está prendiendo fuego el tren , hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar. Entre Colegiales y Carranza hay una especie de túnel en donde el tren baja hasta las vías. Estamos dentro de la formación y no nos dejan bajar”, relató.

Finalmente, los bomberos lograron acceder a las vías, cortar la energía eléctrica y organizar el desalojo. Con un total de ocho ambulancias, el SAME asistió a tres personas que necesitaron atención médica .

El ramal José León Suárez permaneció completamente interrumpido mientras avanzaban las tareas de emergencia y los trabajos para establecer las causas del incidente.

Fuente: TN